Neos im Dauer-Clinch: Droht der pinken Partei jetzt gar ein “Knittelfeld”?

Ein Jahr nach der Angelobung der Dreierkoalition aus Ã–VP, SPÃ– und Neos ist die politische Lage innerhalb der Partei offenbar alles andere als stabil. Anstatt einem klaren Kurs dominieren ausgerechnet interne Zweifel die Debatte, was einer Regierungspartei in dieser Dimension politisch nicht gut zu Gesicht steht.

NEOS-Abgeordneter: â€žHÃ¤tte keine Dreierkoalition gemachtâ€œ

Im ORF Podcast â€žRohrer bei Batschenâ€œ brachte Neos Nationalratsabgeordneter Veit Dengler kÃ¼rzlich ungewÃ¶hnlich klare Kritik an der ParteifÃ¼hrung und der Dreierkoalition zum Ausdruck. Auf die Frage, ob die Entscheidung, in diese Bundesregierung einzutreten, ein Fehler sei, sagte er:Â â€žIch hÃ¤tte es nicht gemacht.â€œÂ Zugleich fÃ¼gte Dengler ein scheinbar verharmlosendes â€žIch glaube, es ist nachvollziehbar, dass wir es gemacht habenâ€œ hinzu â€“ eine Formulierung, die mehr verwirrt als versÃ¶hnt.

Denglers Kritik geht jedoch weit Ã¼ber diese Koalitionsfrage hinaus. Er beschrieb das Ã¶sterreichische Parlament als institutionell schwach: â€žWie machtlos das Parlament in Ã–sterreich istâ€œ, und kritisierte, dass AusschÃ¼sse eher Verwaltungsformalien durchlaufen, als echte Gesetzesarbeit zu leisten. Sein Urteil: Das klassische Konzept der Gewaltentrennung sei â€žziemlich ausgehebeltâ€œ. Solche Worte kommen nicht nur intern schlecht an, sondern bilden ein Ã¶ffentliches Zweifelzeichen an der RegierungsfÃ¤higkeit der Partei.

NEOS auf Abwegen? Parteiinterne Spannungen statt StabilitÃ¤t

Ebenso kritisch zum NEOS- und Regierungskurs hat sich Franz Schellhorn, Chef der Denkfabrik Agenda Austria und Bruder von StaatssekretÃ¤r Sepp Schellhorn, geÃ¤uÃŸert. Mit Blick auf das einjÃ¤hrige Bestehen der Bundesregierung erklÃ¤rte er, es sei â€žunredlichâ€œ, sich fÃ¼r diese Bilanz selbst zu feiern, solange zentrale Reformprojekte nicht ausreichend umgesetzt seien. Im Raum standen dabei insbesondere Fragen der Budgetpolitik, der Staatsausgaben und des tatsÃ¤chlichen Fortschritts beim BÃ¼rokratieabbau. Die Selbstdarstellung der Koalition stehe aus seiner Sicht nicht im VerhÃ¤ltnis zu den realen Herausforderungen.

â€žPinkes Knittelfeld” vor der TÃ¼r?

In der Ã¶sterreichischen Innenpolitik ist der Begriff â€žKnittelfeldâ€œ untrennbar mit dem innerparteilichen ZerwÃ¼rfnis der FPÃ– 2002 verbunden, das schlussendlich zur Spaltung und spÃ¤teren GrÃ¼ndung des BZÃ– fÃ¼hrte. Dasselbe Bild wird nun von Kommentatoren im Zusammenhang mit NEOS bemÃ¼ht, als Warnung vor einer ZerreiÃŸprobe, die die Partei an den Rand des politischen Relevanzverlusts bringt, statt sie als stabilen Regierungspartner zu zeigen.

InstabilitÃ¤t statt Koalitionskraft

Die Kombination aus interner Kritik, Ã¶ffentlich geÃ¤uÃŸerten Zweifeln an der Koalitionsentscheidung und parteiinternen Konflikten zeichnet das Bild einer Partei, die weit davon entfernt ist, geschlossen und fÃ¼hrungsstark aufzutreten. FÃ¼r eine Dreierregierung, die im Zentrum der Macht stehen will, ist das nicht nur ein SchÃ¶nheitsfehler. Es ist ein ernstzunehmendes politisches Risiko, das nicht nur die Neos, sondern das gesamte Koalitionsprojekt destabilisieren kann und damit auch die politische StabilitÃ¤t in Wien.