Im Stich gelassen: Energiepreise explodieren, MaÃŸnahmen bleiben auf PapierÂ 

Die Energieversorgung und die massiv gestiegenen Energiepreise standen im Wirtschaftsausschuss des Nationalrats gleich mehrfach im Mittelpunkt. WÃ¤hrend Regierungsvertreter gestern, Mittwoch, ihre Politik lobten, wurden konkrete VorschlÃ¤ge vertagt.

Energiearmut nimmt zu â€“ Regierung feiert sich selbst

Der Jahresbericht der Koordinierungsstelle zur BekÃ¤mpfung von Energiearmut zeigt deutlich, wie dramatisch die Lage fÃ¼r viele Haushalte bereits ist.

3,6 Prozent aller Ã¶sterreichischen Haushalte haben Ã¼berdurchschnittlich hohe Energiekosten bei gleichzeitig niedrigem Einkommen. Weitere 3,6 Prozent liegen unter der ArmutsgefÃ¤hrdungsschwelle, geben aber unterdurchschnittlich wenig fÃ¼r Energie aus â€“ ein Hinweis darauf, dass aus finanzieller Not am Heizen gespart wird. Vier Prozent der Haushalte geben an, sich nicht leisten zu kÃ¶nnen, ihre Wohnung angemessen warm zu halten.

Allgemeinaussagen zu Energieversorgung und Klima

StaatssekretÃ¤rin Elisabeth Zehetner (Ã–VP) betonte im Ausschuss, PrioritÃ¤t sei â€žeine leistbare und sichere Energieversorgungâ€œ sowie ein Klimaschutz, â€žder wirtschaftlich tragfÃ¤hig ist und Versorgungssicherheit mit sich bringtâ€œ.

GroÃŸe Worte, keine Taten

Genau hier setzt die FPÃ– mit scharfer Kritik an. FÃ¼r ihren Energiesprecher-Stellvertreter Paul Hammerl setze die Regierung â€žweiter auf PR statt auf konkrete Entlastungâ€œ.

Der freiheitliche Antrag zu Ã¼berteuerten Strom- und Gasangeboten wurde von den Regierungsfraktionen im Wirtschaftsausschuss vertagt â€“ fÃ¼r Hammerl ein klares Signal, dass â€ždie UntÃ¤tigkeit der Regierung bei Ã¼berhÃ¶hten Strom- und Gaspreisenâ€œ bestehen bleibe.

Konkrete Forderungen

Konkret hatte die FPÃ– gefordert, das erst kÃ¼rzlich beschlossene Preisgesetz auch tatsÃ¤chlich zu nutzen. â€žMit dem neuen Preisgesetz wurde ein klares Instrument zur ÃœberprÃ¼fung solcher Preisentwicklungen geschaffenâ€œ, so Hammerl.

Im Ausschuss urgierte er, Ã–VP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer solle die RegulierungsbehÃ¶rde E-Control gemÃ¤ÃŸ Â§ 5b Preisgesetz beauftragen, zu prÃ¼fen, ob â€žÃ¼berhÃ¶hte Preise oder ungerechtfertigte Preispolitikenâ€œ vorliegen. â€žDieses Instrument liegt auf dem Tisch, wird aber von der Regierung schlicht nicht genutzt. Die Regierung muss nach dem Gesetzesbeschluss nun endlich den PrÃ¼fauftrag erteilenâ€œ, forderte Hammerl.

Gesetzlichen Rahmen endlich nÃ¼tzen

Die FPÃ– wirft der Koalition vor, den gesetzlich geschaffenen Rahmen nicht zum Schutz der Konsumenten einzusetzen. â€žDie Ã¶sterreichische BevÃ¶lkerung hat ein Recht auf faire und transparente Energiepreiseâ€œ, unterstreicht Hammerl.

Stattdessen wÃ¼rden sich Ã–VP, SPÃ– und Neos â€žlieber in Eigenlobâ€œ verlieren, â€žanstatt endlich zu handelnâ€œ.

Aussitzen als Methode

Wer trotz vorhandener MÃ¶glichkeiten nicht eingreife, nehme â€žbewusst in Kauf, dass Haushalte und Wirtschaft weiter belastet werdenâ€œ. Hammerl spricht von einer Vorgangsweise, die â€žnicht nur unprofessionell, sondern auch unverantwortlichâ€œ sei, und verlangt, die Regierung mÃ¼sse â€žendlich von ihrer AnkÃ¼ndigungspolitik abgehen und im Interesse der eigenen BevÃ¶lkerung handelnâ€œ.

Zwei Welten im politischen Auftrag

WÃ¤hrend die Regierungsseite an ihrer Linie festhÃ¤lt, Energiepolitik Ã¼ber langfristige industrie- und klimapolitische Instrumente zu steuern, drÃ¤ngt die FPÃ– auf unmittelbare Eingriffe in die aktuelle Preisgestaltung.