3,7 Prozent Inflation und Verdoppelung der E-Card-GebÃ¼hr: Geld wird weniger wert

Eine SchnellschÃ¤tzung der Statistik Austria sagt fÃ¼r Mai eine Inflation von 3,7 Prozent voraus. Damit ist das Preisniveau im Vergleich zum Vormonat April neuerlich gestiegen. Gleichzeitig erhÃ¶ht die Verlierer-Ampel GebÃ¼hren in SphÃ¤ren, die – gepaart mit der Inflation – den Wert des Geldes verringert. Vor allem die Pensionisten sind die Leidtragenden.Â

Preise fÃ¼r Dienstleistungen gestiegen

Die Statistik Austria fÃ¼hrt den Inflations-Anstieg auf den verstÃ¤rkten Preisauftrieb bei Dienstleistungen zurÃ¼ck. Dazu hÃ¤tten unter anderem die deutlichen PreisschÃ¼be fÃ¼r Flugtickets beigetragen. Einen krÃ¤ftigen Preissprung habe es auch bei Industrieprodukten gegeben.

E-Card-GebÃ¼hr verdoppelt sich – auch fÃ¼r Pensionisten

Die steigende Inflation kommt fÃ¼r die Ã–sterreicher zur Unzeit, weil die Verlierer-Ampel aus Ã–VP, SPÃ– und Neos in den Sommermonaten das Leben insgesamt noch teurer macht. So wird die E-Card-ServicegebÃ¼hr beinahe um das Doppelte erhÃ¶ht – von 13,80 auf 25 Euro. Und: Sie wird auf Pensionisten ausgeweitet. Diese Gruppe war bis dato davon ausgenommen. Von dieser GebÃ¼hren-ErhÃ¶hung sind daher wirklich alle Ã¶sterreichischen StaatsbÃ¼rger betroffen.Â

Verlierer-Ampel kassiert weiter ab

KrÃ¤ftig angehoben werden auch die GebÃ¼hren fÃ¼r Dokumente wie Reisepass, FÃ¼hrerschein und Personalausweis. Die Ausstellung eines Reisepasses schlÃ¤gt sich ab 1. Juli nicht mehr wie bisher mit 75,90 sondern mit 112 Euro zu Buche. Die Kosten fÃ¼r den FÃ¼hrerschein klettern von 60,50 auf 90,00 Euro, und fÃ¼r die Ausstellung eines Personalausweises muss man kÃ¼nftig 91,00 statt 61,50 Euro hinblÃ¤ttern. Und das ist noch lange nicht alles, wo die Regierung in Zukunft abkassiert, um bei den eigenen Ausgaben nicht sparen zu mÃ¼ssen.