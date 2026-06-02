Schellhorn schreibt Buch: “Wehklagen eines abgehobenen Systempolitikers”

Neos-StaatssekretÃ¤r Josef Schellhorn versucht sich jetzt als Schriftsteller: Er hat angekÃ¼ndigt, ein Buch Ã¼ber seine Zeit in der Politik zu schreiben. Dass der hochbezahlte Politiker dafÃ¼r Zeit hat, sorgt fÃ¼r Verwunderung. Auch der Name des Buchs irritiert.

â€žKann man eigentlich nicht erfindenâ€œ

240.000 Euro bekommt Schellhorn jÃ¤hrlich fÃ¼r seine bisher weitgehend erfolglose Arbeit als Deregulierungs-StaatssekretÃ¤r. Trotz der zahlreichen Aufgaben findet er also die Muse, seine Erfahrungen niederzuschreiben â€“ das kÃ¶nne man â€žeigentlich nicht erfindenâ€œ, kommentierte deshalb auch FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz das Werk, das den Titel â€žTu es nicht!â€œ tragen soll.

Bemerkenswerter Buchtitel als Schellhorns Arbeitsmotto

Anscheinend sei â€žTu es nicht!â€œ nicht nur der Titel von Schellhorns Buch, sondern auch dessen Arbeitsmotto. Anders sei es nicht zu erklÃ¤ren, dass von mehr als 100 angekÃ¼ndigten DeregulierungsmaÃŸnahmen erst lÃ¤cherliche 14 umgesetzt worden seien â€“ darunter â€žgroÃŸe WÃ¼rfeâ€œ wie das Streichen einer Faxnummer. Das sei keine Politik, sondern â€žbezahlte Arbeitsverweigerung auf Kosten der BÃ¼rger!â€œ, empÃ¶rte sich Schnedlitz. Schellhorn beweise â€ždamit eindrucksvoll die vÃ¶llige Nutzlosigkeit seines eigenen Regierungspostensâ€œ.

Schellhorn solle zurÃ¼cktreten und dann das Buch “Sepp – der RÃ¼cktritt, auÃŸer Spesen nichts gewesen” schreiben, sagt FPÃ–-Chef Herbert Kickl auf seiner Facebook-Seite.

Ã–sterreicher leiden, Schellhorn jammert

Schnedlitz kritisierte den Neos-Mann scharf fÃ¼r sein Selbstmitleid und sein Wehklagen Ã¼ber politische Kritik. WÃ¤hrend die Ã–sterreicher unter Rekordteuerung Ã¤chzten, die Wirtschaft taumele und die Belastung durch die falsche Politik der Verlierer-Koalition ins Unermessliche steige, jammere Schellhorn nur Ã¼ber Kritik und bade in Selbstmitleid.

BÃ¼rger haben kein VerstÃ¤ndnis fÃ¼r Politiker-Selbstmitleid

Schnedlitz monierte, wenn Schellhorn mit dem politischen Druck nicht umgehen kÃ¶nne, hÃ¤tte er den Rat seines eigenen Buchtitels beherzigen und diesen hochbezahlten Posten gar nicht erst annehmen sollen. Denn die BÃ¼rger hÃ¤tten kein VerstÃ¤ndnis fÃ¼r das Wehklagen eines abgehobenen Systempolitikers, der im Luxus-Audi mit mehr Beinfreiheit durch die Gegend fahre und fÃ¼r sein Versagen auch noch fÃ¼rstlich entlohnt werde, aber Ã¼berhaupt nichts zusammenbringe.

Schellhorn als StaatssekretÃ¤r Ã¼berflÃ¼ssig

Schnedlitz hat eine klare Forderung an den StaatssekretÃ¤r: Schellhorn solle seine literarischen Ambitionen sofort beenden und endlich die Arbeit machen, fÃ¼r die er bezahlt werde. Wenn er dazu nicht in der Lage oder willens sei, solle er seinen Sessel umgehend rÃ¤umen:

Schellhorn ist als StaatssekretÃ¤r Ã¼berflÃ¼ssig. Er soll den Ã–sterreichern nicht lÃ¤nger auf der Tasche liegen und Ã¼ber die eigene Befindlichkeit lamentieren.