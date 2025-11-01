Beate Meinl-Reisinger

Neos-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ernennt ihren bisherigen Kabinettschef zum Nahost-Sondergesandten, obwohl es dafür schon eine hochbezahlte Stelle im Außenamt gibt.

Foto: Paul Gruber / BKA

Bundesregierung

1. November 2025 / 11:00 Uhr

Chaos im Außenamt: Kabinettschef wird Nahost-Gesandter, Schellhorn sucht neue Mitarbeiter

Im Kabinett von Neos-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger kommt es zu einem weiteren Personalwechsel. Wie die APA berichtet, wird Arad Benkö, bisheriger Kabinettschef und früherer Botschafter in der Ukraine, mit Jänner 2026 zum Sondergesandten für den Nahen Osten ernannt. Der hochbezahlte Posten für den Spitzenbeamten ist aber nicht der einzige Wechsel im chaotischen Außenamt: Auch Deregulierungsstaatssekretär Josef Schellhorn (Neos) sucht wieder einmal nach Personal.

Keine Transparenz im Ministerium

Transparenz sucht man dabei vergeblich: Der Wechsel wurde nicht per OTS-Aussendung oder Pressemeldung bekanntgegeben. Auch Mitarbeiter im Außenministerium sollen erst über Medienberichte von der Rochade erfahren haben.

Wird Benkö am Ende Israel-Botschafter?

Benkö, seit rund 25 Jahren im diplomatischen Dienst, soll laut APA in der neuen Funktion in einer „hochdynamischen Phase“ für die Nahost-Region „einen sichtbaren Beitrag zur Stabilisierung leisten“.

Benkös Ernennung wirft aber einige Fragen auf: Aus Regierungskreisen hieß es dazu, dass es für den Bereich Nahost bereits eine erfahrene Abteilungsleiterin gebe. Gerüchten zufolge könnte die Position als Sondergesandter eine Übergangslösung sein, bevor Benkö im Sommer 2026 als Botschafter nach Israel wechselt. Ein Polit-Experte verwies darauf, dass die Neos in früheren Jahren eine sogenannte „Cool-down-Phase“ vor solchen Beförderungen gefordert hätten.

Schellhorn verliert regelmäßig Mitarbeiter

Der Wechsel Benkös ist nicht der erste personelle Abgang im Außenministerium unter Meinl-Reisinger. Bereits im Sommer verließ ein Pressesprecher das Kabinett, ein weiterer soll seinen Rückzug angekündigt haben. Auch im Büro von Staatssekretär Josef “Sepp” Schellhorn kam es zu Veränderungen: Seine zweite Sprecherin legte nach nur sechs Wochen ihre Funktion nieder, eine Nachfolge wurde bislang nicht bekanntgegeben. Schellhorn sucht zudem nach einem neuen Büroleiter.

Laut einem langjährigen Beamten des Hauses habe es in der Verwaltung „seit der Neos-Übernahme“ vermehrt Umstrukturierungen gegeben, die Ministerin treffe man kaum an.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

1.

Nov

11:00 Uhr
1. November 2025

Chaos im Außenamt: Kabinettschef wird Nahost-Gesandter, Schellhorn sucht neue Mitarbeiter

1. November 2025

Keine EU-Mehrheit für Chatkontrolle – doch ÖVP gibt nicht auf und will noch mehr

1. November 2025

Syrer führte mit Blitz-Ehe löchriges Asyl-System von ÖVP-Karner vor

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.