Ein Jahr Verlierer-Ampel, ein Jahr Chaos und Versagen: FPÃ– rechnet ab

Ein Jahr nach dem Start der Verlierer-Ampel zieht die FPÃ– eine vernichtende Bilanz. GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz und Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik bezeichneten das BÃ¼ndnis bei einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag als teuerste, schlechteste und unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten. Die Koalition sei aus purem Machterhalt gegen den WÃ¤hlerwillen geboren und mÃ¼sse sofort den Weg fÃ¼r Neuwahlen freimachen.

Regierung opfert NeutralitÃ¤t und verschleudert Steuergeld

Schnedlitz warf der Regierung massives Versagen in zentralen Politikbereichen vor. Ã–sterreich sei unter der Verlierer-Ampel geprÃ¤gt von Geldverschwendung, SelbstÃ¼berschÃ¤tzung und politischer Abgehobenheit. Besonders schwer wiege der Verrat an der Ã¶sterreichischen NeutralitÃ¤t.

Die Menschen wÃ¼rden den Preis dieser Politik mit einem regelrechten UnfÃ¤higkeitsaufschlag zahlen â€“ bei der Stromrechnung, in der GeldbÃ¶rse und auf der StraÃŸe. Noch nie habe es so viele Berater, Kabinettsmitarbeiter und externe AuftrÃ¤ge gegeben wie in dieser Regierung. Die Regierung sei nicht nur die unfÃ¤higste, sondern auch die teuerste aller Zeiten.

Schuldenberg, BÃ¼rokratie-Wahnsinn und Pleitewelle

Der FPÃ–-General erinnerte daran, das der Ã¶ffentliche Schuldenstand mittlerweile auf rund 400 Milliarden Euro angewachsen ist. Bei der letzten freiheitlichen Regierungsbeteiligung war der Schuldenstand hingegen gesunken. Ã–sterreichs Unternehmen litten unter hoher Inflation, Ã¼bermÃ¤ÃŸiger BÃ¼rokratie und steigenden Lohnnebenkosten. Als Beispiel nannte er den enormen Genehmigungsaufwand: WÃ¤hrend ein Betrieb hierzulande im Schnitt 222 Tage auf eine Lagerhallengenehmigung warten mÃ¼sse, dauere die Wartezeit auf ein Kraftwerk in anderen LÃ¤ndern nur zwei Wochen.

Schnedlitz warnte: â€žJedes Unternehmen, das bankrottgeht, kommt nicht mehr zurÃ¼ck.â€œ Ã–sterreich brauche dringend Entlastung und Effizienz statt BÃ¼rokratieausbau.

Schuch-Gubik: Ampel existiert nur, um Kickl zu verhindern

Parteisprecherin Lisa Schuch-Gubik erklÃ¤rte, die Regierungskoalition habe einzig das Ziel, FPÃ–-Chef Herbert Kickl als Kanzler zu verhindern. SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler sei nicht einmal in der Lage, seine eigene Partei zu fÃ¼hren, nun wolle er das Land â€žordnen statt spaltenâ€œ. Die SPÃ– stehe aber selbst fÃ¼r Spaltung und Zuwanderungschaos und versuche nun sogar, das Migrationsthema der FPÃ– abzuwerben.

Sie verwies auf GerÃ¼chte rund um einen â€žGeheimplanâ€œ zwischen SPÃ–-Altkanzler Christian Kern und BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen, dem zufolge Van der Bellen angeblich eine eigene StaatssekretÃ¤rin in der Regierung durchsetzen wollte. Bei einem Treffen in der Hofburg Ende JÃ¤nner 2026 soll Kern einen Regierungsumbau mit SPÃ–-Coup gegen Andreas Babler, eigenen Ministerposten (Finanzen/Verkehr) und einer StaatssekretÃ¤rin-Rolle fÃ¼r Van der Bellens Ehefrau Doris Schmidauer durchgesetzt haben

Auch Neos machen die Koalition nicht besser

Kritik Ã¼bte die FPÃ– auch an Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger, die von der Ukraine ausgezeichnet wurde â€“ ein Vorgang, den Schnedlitz und Schuch-Gubik als VerstoÃŸ gegen die Ã¶sterreichische NeutralitÃ¤t sahen. Die Ã–VP wiederum sei das beste Beispiel fÃ¼r RealitÃ¤tsverlust: Statt Politik fÃ¼r die BevÃ¶lkerung zu machen, beschÃ¤ftige sie sich nur noch mit Skandalen und ParteigeschÃ¤ften.

Als Symbol fÃ¼r Ressourcenverschwendung nannte sie, dass die Regierung allein im letzten Quartal 2025 rund 28 Millionen Euro fÃ¼r externe Beratungsleistungen ausgegeben hat, etwa 300.000 Euro tÃ¤glich. Versprechen wie das Gratis-Mittagessen fÃ¼r Schulkinder wurden hingegen nie umgesetzt, gleichzeitig gerieten Pensionisten durch KÃ¼rzungen und hohe Lebenshaltungskosten unter Druck.

Justiz, Migration und Sozialsystem kollabieren

Schnedlitz und Schuch-Gubik kritisierten auch den Zustand des Justizsystems. Kein einziger Minister hat bislang im NGO-Kontrollausschuss Rede und Antwort gestanden. Besonders auffÃ¤llig waren zwei rote Ministerinnen: Justizministerin Anna Sporrer kennt die linksextreme â€žAntifaâ€œ nicht, wÃ¤hrend Parteikollegin Eva-Maria Holzleitner ein Posting geliked hat, in dem eine stabile â€žAntifaâ€œ gefordert wurde.

Auch im Bereich Migration und Integration zeichnete die FPÃ– ein dÃ¼steres Bild: Ã–sterreichs NeutralitÃ¤t sei durch tausende MilitÃ¤rtransporte gefÃ¤hrdet, wÃ¤hrend die EinbÃ¼rgerungsraten trotz sinkender Geburtenzahlen deutlich gestiegen sind. Besonders oft werden Syrer eingebÃ¼rgert, obwohl diese zu den grÃ¶ÃŸten Gruppen auslÃ¤ndischer TatverdÃ¤chtiger gehÃ¶ren. Der AuslÃ¤nderanteil in den GefÃ¤ngnissen liegt inzwischen bei Ã¼ber 50 Prozent, die haftbedingten Kosten bei 1,9 Millionen Euro pro Tag. Zudem sind 44 Prozent der Sozialhilfebezieher AuslÃ¤nder. Das gesamte System â€“ Justiz, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft â€“ sei dadurch am kollabieren.

â€žHaus Ã–sterreich muss saniert werdenâ€œ

FPÃ–-Chef Herbert Kickl habe das Angebot abgelehnt, bei den politischen Pfuschern im â€žHaus Ã–sterreichâ€œ mitzumachen. Seine Partei wolle das Land vielmehr neu aufbauen, mit solidem Fundament und fairen Bedingungen. Die Versprechen der Freiheitlichen: kein Schloss, aber ein Zuhause mit WÃ¤rme, Geborgenheit und stabilem Fundament. Ã–sterreich brauche eine ehrliche Regierung und die Chance auf VerÃ¤nderung durch Neuwahlen.

â€žDas vergangene Jahr war eine Ansammlung von Skandalen, Postenschacherei, Chaos und Politik gegen die eigene BevÃ¶lkerungâ€œ, schloss Schuch-Gubik. â€žDas Einzige, was diese Regierung noch richtig machen kann, ist ihr RÃ¼cktritt.â€œ

Die ganze Pressekonferenz kÃ¶nnen Sie Ã¼ber YouTube auf FPÃ– TV sehen.