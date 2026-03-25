Antisemitismus-Strategie: Regierung lobt sich selbst, doch Zahlen zeigen Versagen

Das Parlament diskutierte Ã¼ber die nationale Strategie gegen Antisemitismus und die Regierung lobte sich dabei selbst fÃ¼r ihre MaÃŸnahmen, die in Wahrheit niemandem weiterhelfen â€“ die Zahlen sprechen nÃ¤mlich eine eindeutige Sprache.

Regierung ist mit sich zufrieden

Ã–VP-StaatssekretÃ¤r Alexander PrÃ¶ll prÃ¤sentierte den Bericht am heutigen Mittwoch als direkte Reaktion auf den Anstieg antisemitischer VorfÃ¤lle seit dem Hamas-Angriff 2023 – mit acht Handlungsfeldern und 49 MaÃŸnahmen zur Absicherung jÃ¼dischen Lebens, EindÃ¤mmung von Antisemitismus und Erhalt der Shoah-Erinnerung und inklusive PrÃ¼fung eines Holocaust-Museums und Antisemitismus-ErklÃ¤rungen in Integrationskursen. Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker lobte im Vorwort die Weiterentwicklung der VorgÃ¤ngerstrategie als notwendigen Fortschritt, wÃ¤hrend der Verfassungsausschuss den Bericht einstimmig zur Kenntnis nahm.

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Antisemitismus maÃŸgeblich von Moslems und Linken

Die Wahrheit sieht jedoch ganz anders aus: Die Zahl antisemitischer VorfÃ¤lle steigt weiter, vor allem Moslems werden dabei regelmÃ¤ÃŸig als TÃ¤ter ausgemacht: Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) verzeichnete seit 2015 eine grobe Verdreifachung antisemitischer VorfÃ¤lle â€“ von etwa 465 FÃ¤llen auf mehr als 1.500 im Jahr 2024 â€“, wobei rund 30 Prozent (genauer: 29,8 Prozent) einem moslemischen Hintergrund zuzuordnen sind, obwohl Moslems nur etwa 8,3 Prozent der BevÃ¶lkerung stellen. Seit dem Hamas-Angriff dominieren moslemische (30 Prozent) und linke Motive (24,7 Prozent), ergÃ¤nzt um 30,8 Prozent unklassifizierte FÃ¤lle.

Die Strategie sei eine â€žBankrotterklÃ¤rungâ€œ und verschleiere die wahren Ursachen fÃ¼r den dramatisch ansteigenden Judenhass in Ã–sterreich, meinte deshalb der FPÃ–-Sprecher fÃ¼r Unvereinbarkeit, Markus Tschank:

Wir haben es mit einem importierten Antisemitismus durch moslemische Masseneinwanderung und einem immer aggressiveren Linksextremismus zu tun. Doch die Systemparteien weigern sich aus ideologischer Verblendung, diese Probleme beim Namen zu nennen, und gefÃ¤hrden damit nicht nur unsere jÃ¼dischen MitbÃ¼rger, sondern unser gesamtes kulturelles Erbe.

Taten statt leerer Worte gefordert

Tschank forderte ein Ende der â€žpolitischen Kosmetikâ€œ und ein konsequentes Vorgehen gegen die â€žwahren Treiberâ€œ des Antisemitismus â€“ den politischen Islam und Linksextremismus. Statt â€žleerer Worteâ€œ brauche es Taten: die Einstufung der â€žgewaltaffinen Antifaâ€œ als Terrororganisation sowie ein umfassendes Verbotsgesetz gegen den politischen Islam als ideologische Grundlage des â€žimportierten Hassesâ€œ. In der RealitÃ¤tsverweigerung der Verlierer-Koalition sieht er das Kernproblem; nur eine â€žFestung Ã–sterreichâ€œ unter einem Volkskanzler Herbert Kickl kÃ¶nne jÃ¼disches Leben und die Heimat schÃ¼tzen.