Im Bereich der immer teureren Lebensmittel gibt es fÃ¼r Konsumenten eine Mini-Entlastung: Die Regierung hat sich bei ihrer Klausur auf eine Senkung der Mehrwertsteuer fÃ¼r Grundnahrungsmittel aufÂ fÃ¼nf ProzentÂ geeinigt. Die Umsetzung istÂ ab Mitte des JahresÂ geplant, dieÂ Dauer der MaÃŸnahmeÂ jedoch noch offen. Eines ist jedoch jetzt schon klar: Der neueste VorstoÃŸ der Verlierer-Ampel wird den Konsumenten kaum helfen â€“ und auch die anderen vorgestellten MaÃŸnahmen sind fragwÃ¼rdig.

Streit um Ausgestaltung des Steuer-RefÃ¶rmchens

Der Entscheidung war einÂ Koalitions-KompromissÂ vorausgegangen: DieÂ SPÃ–Â hatte ursprÃ¼nglich einenÂ PreisdeckelÂ gefordert, wÃ¤hrend dieÂ Ã–VPÂ eineÂ SteuersenkungÂ vorgeschlagen hatte. Die Einigung fiel erst in den frÃ¼hen Morgenstunden am heutigen Mittwoch. Von der MaÃŸnahme betroffen sind unter anderemÂ Milch, Eier, Butter, Brot, Nudeln und ErdÃ¤pfel. Die endgÃ¼ltige Produkt-Liste steht aber noch nicht fest.

Neue Belastungen zur Gegenfinanzierung

ZurÂ GegenfinanzierungÂ sollen eineÂ Abgabe auf nicht recycelbares PlastikÂ und eineÂ Paketabgabe fÃ¼r Sendungen aus DrittstaatenÂ â€“ etwa von chinesischen Plattformen wieÂ SheinÂ oderÂ TemuÂ â€“ beitragen. DieÂ GesamtkostenÂ sind derzeit nicht beziffert. Eine vollstÃ¤ndige Streichung der Mehrwertsteuer auf alle Lebensmittel wÃ¼rde laut RegierungsangabenÂ zwei bis drei Milliarden EuroÂ kosten; der tatsÃ¤chliche Aufwand falle jedoch niedriger aus, da nur Grundnahrungsmittel umfasst sind.

Industriestrompreise und Investitionen

Neben der partiellen Mehrwertsteuer-Senkung fasste die Regierung weitere BeschlÃ¼sse: Dazu zÃ¤hlen eineÂ Senkung der Industriestrompreise,Â 2,6 Milliarden Euro Investitionen in SchlÃ¼sseltechnologienÂ â€“ darunter auchÂ KÃ¼nstliche IntelligenzÂ â€“ sowie die Einrichtung sogenannterÂ â€žReturn Hubsâ€œ fÃ¼r Asylwerber in DrittstaatenÂ und einÂ Scharia-VerbotÂ in Ã–sterreich.

Viele Versprechen, wenig Konkretes

Die anderen MaÃŸnahmen aus dem aktuellen Ministerratsvortrag Ã¼berzeugen allerdings ebenfalls nicht: Der elfseitige Bericht liest sich wie ein Prosatext voller AnkÃ¼ndigungen und wohlklingender Formulierungen, wÃ¤hrend konkrete Umsetzungen auf sich warten lassen. Die erste greifbare MaÃŸnahme â€“ die erwÃ¤hnte Mehrwertsteuer-Senkung auf einige Grundnahrungsmittel â€“ soll frÃ¼hestens im Juli kommen, wobei noch unklar ist, welche Produkte tatsÃ¤chlich betroffen sein werden. Der gÃ¼nstigere Industriestrompreis greift Ã¼berhaupt erst ab 2027, auch hier bleibt die Finanzierung offen. Einsparungen im System, bei NGO-FÃ¶rderungen oder bei Integrations- und Migrationskosten sucht man vergeblich â€“ gegenfinanziert wird stattdessen Ã¼ber neue Abgaben.

GieÃŸkannen-Politik bringt keine echte Entlastung

Zustimmung fÃ¼r die Mini-Reform der Mehrwertsteuer kam vonÂ SPÃ–,Â VolkshilfeÂ undÂ GPA, die jedochÂ mehr PreistransparenzÂ undÂ gezielte Eingriffe in die PreisbildungÂ forderten. DieÂ FPÃ–Â sieht die beschlossene Senkung hingegen alsÂ vÃ¶llig unzureichend: Parteichef Herbert Kickl warf dem Kabinett von Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker vor, mit der geplanten Steuersenkung lediglich Symbolpolitik zu betreiben. Die MaÃŸnahme sei ein weiterer Beleg fÃ¼r die UnfÃ¤higkeit des Kabinetts Stocker, die Teuerung wirksam zu bekÃ¤mpfen. Statt die Ursachen der hohen Preise anzugehen, greife die Regierung zu einer â€žineffektiven GieÃŸkanneâ€œ, die kaum spÃ¼rbare Effekte fÃ¼r die Haushalte bringe.

Kritik an Gegenfinanzierung

Besonders kritisierte Kickl die geplante Gegenfinanzierung. WÃ¤hrend weiterhin MillionenbetrÃ¤ge ins Ausland, etwa in die Ukraine oder an linke Nichtregierungsorganisationen (NRO/NGOs), flieÃŸen wÃ¼rden, werde im Inland nicht gespart. Die Finanzierung Ã¼ber eine Plastikabgabe sowie eine zusÃ¤tzliche Belastung fÃ¼r OnlinekÃ¤ufe aus Drittstaaten sind fÃ¼r die Freiheitlichen der falsche Weg und treffen letztlich wieder die Konsumenten.

Bei linken NGOs und Asylanten sparen

Statt neuer Abgaben fordert die FPÃ– umfassende Einsparungen â€“ zum Beispiel im NGO-Bereich. Zudem sehen die Freiheitlichen Einsparungspotenziale bei Asyl und Mindestsicherung sowie eine deutliche Reduktion der aufgeblÃ¤hten Verlierer-Ampel, die mit derzeit 21 Regierungsmitgliedern bekanntlich nicht nur die grÃ¶ÃŸte, sondern auch die teuerste Regierung aller Zeiten ist. Kickl sieht die Zeit fÃ¼r Konsequenzen gekommen:

Hier kann man sofort einsparen. Diese Regierung dilettiert seit Monaten durch das Land, ohne dass die Lage im Land fÃ¼r die Menschen besser wird. Es wird Zeit, dass die Menschen mit ihrer Stimme bei Wahlen das Vertrauen und Misstrauen neu verteilen.

Der freiheitliche Wahlsieger erneuerte seine Forderung nach Neuwahlen. Nur so kÃ¶nnten klare VerhÃ¤ltnisse geschaffen werden. Ziel sei eine freiheitlich gefÃ¼hrte Regierung, die die Interessen der Ã–sterreicher wieder in den Mittelpunkt stellt.