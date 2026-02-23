Teure RatschlÃ¤ge fÃ¼r Verlierer-Ampel: 300.000 Euro tÃ¤glich fÃ¼r externe Berater

Die Ausgaben der Bundesregierung fÃ¼r externe Berater erklommen zum Jahresende 2025 neue HÃ¶hen.

MÃ¤chtige im Beratungsrausch

Allein im vierten Quartal â€“ also in den Monaten Oktober, November und Dezember â€“ gaben die Ministerien der Bundesregierung insgesamt 27,92 Millionen Euro fÃ¼r externe VertrÃ¤ge und Beraterleistungen aus.

Das ist ein Plus von mehr als elf Millionen Euro gegenÃ¼ber dem Vorquartal. Umgelegt auf den Tag bedeutet das: Rund 300.000 Euro tÃ¤glich flieÃŸen aus dem Steuertopf an externe Firmen. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz spricht von â€žschamloser Geldverprasserei auf Kosten der Steuerzahlerâ€œ.

Staat als Selbstbedienungsladen fÃ¼r SPÃ– und Ã–VP

Offengelegt wurden die Zahlen durch eine Serienanfrage von Justizministerin Alma ZadiÄ‡ (GrÃ¼ne).

Besonders tief in die Tasche griff das Arbeitsministerium unter Korinna Schumann (SPÃ–) mit 8,1 Millionen Euro, gefolgt vom schwarzen Finanzministerium mit 5,9 Millionen und dem ebenfalls schwarzen Verteidigungsministerium mit 5,8 Millionen Euro. Das Wirtschaftsministerium (Ã–VP) Ã¼berwies 2,8 Millionen Euro an externe Berater und Auftragnehmer, darunter knapp 20.000 Euro fÃ¼r Textierung und Grafik der â€žIndustriestrategie der Bundesregierungâ€œ und teilweise an einen ORF-Publikumsrat aus dem Ã–VP-Freundeskreis. Auch das von der SPÃ– gefÃ¼hrte Justizministerium liegt mit mehr als einer Million Euro fÃ¼r externe Beratung hoch im Kurs.

Politische Aufgaben ausgelagert

Sparen kennt die Regierung offensichtlich nur bei den Ã–sterreichern. Trotz Budgetloch greift sie nicht auf die vorhandenen (!) zehntausenden Beamten und deren Expertise zurÃ¼ck, sondern auf externe Hilfe.

Offenbar wissen die politisch Verantwortlichen vielfach nicht mehr weiter, wollen sich nicht anstrengen oder vertrauen ihren eigenen Apparaten und Beamten nicht mehr.

Vergleich mit Obdachlosenhilfe

28 Millionen Euro in drei Monaten â€“ rechnerisch mehr als 300.000 Euro pro Tag â€“ stellt Schnedlitz dem Schicksal von rund 20.000 Obdachlosen gegenÃ¼ber, die in Ã–sterreich ihr Dasein auf der StraÃŸe fristen. Mit diesem Betrag kÃ¶nne man, so Schnedlitz, â€žunsere Obdachlosen tagtÃ¤glich mit warmem Essen zu je 15 Euro versorgenâ€œ.

Jeder Euro, der â€žin diesen Berater-Dschungelâ€œ flieÃŸe, fehle bei Familien, Pensionisten und im Sicherheitsbudget. Die Freiheitlichen verlangen ein sofortiges Ende der â€žExzesseâ€œ.

Ã–VP macht sich auch anderswo den Staat zur Beute

Doch das Berater-Unwesen beschrÃ¤nkt sich lÃ¤ngst nicht auf die Bundesregierung. Auch in der Ã–VP-nahen Wirtschaftskammer feiert es seine frÃ¶hlichen UrstÃ¤nd.

Unter der neuen PrÃ¤sidentin Martha Schultz hat die Kammer eine externe PrÃ¼fung durch die Beratungsgesellschaft KPMG beauftragt, veranschlagt mit rund 675.000 Euro netto. Schon zuvor hatten PlÃ¤ne, die Gagen fÃ¼r SpitzenfunktionÃ¤re massiv zu erhÃ¶hen, fÃ¼r EmpÃ¶rung gesorgt. FÃ¼r die FPÃ– bestÃ¤tigt der Millionenauftrag nur, dass der â€žgierige schwarze Systemapparatâ€œ in der Wirtschaftskammer unverÃ¤ndert weiterlaufe.