Streit um Metaphern und VorwÃ¼rfe: Urteil zu Meinl-Reisingers â€žGeldkofferâ€œ gefallen

Bringt Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger Geld in Koffern in die Ukraine? Von diesen GerÃ¼chten will FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker erfahren haben. Meinl-Reisinger klagte daraufhin sowohl zivilrechtlich Hafenecker persÃ¶nlich als auch die FPÃ–. Nun liegt das erstinstanzliche Urteil vor.

AuÃŸenministerium wiegt sich in Unschuld

Am heutigen Dienstag fand die medienrechtliche Hauptverhandlung wegen des Vorwurfs der Ã¼blen Nachrede gegen die FPÃ– vor dem Wiener Straflandesgericht statt. Meinl-Reisinger selbst war nicht anwesend, lieÃŸ sich von Rechtsanwalt Max Leitner vertreten. PersÃ¶nlich vor Gericht erschien hingegen der als Zeuge geladene Hafenecker in Begleitung seines Rechtsbeistands Christoph VÃ¶lk.

Leitner bestritt die VorwÃ¼rfe gegen Meinl-Reisinger und ihr Ressort. Die Verwaltung erfolge ausschlieÃŸlich auf gesetzlicher Grundlage; es gebe keine Normen, die die Ãœbergabe von Steuergeld erlaubten. Sollte die Ministerin tatsÃ¤chlich so handeln, wie Hafenecker aus einer â€žzuverlÃ¤ssigen Quelleâ€œ im Innenministerium erfahren haben will, wÃ¼rde sie sich des Amtsmissbrauchs strafbar machen, argumentierte der Vertreter des AuÃŸenministeriums. FÃ¼r die spÃ¤rlichen Antworten auf FPÃ–-Anfragen seien die Ausgliederung der Austria Development Agency (ADA) und des Auslandskatastrophenfonds (AKF) verantwortlich, lautete die ErklÃ¤rung.

Milliarden-Transporte in Ukraine lange bekannt

Was jedoch unbestritten ist â€“ und auch aus einer Anfragebeantwortung von SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer hervorgeht: Seit 2022 wurden 1.030 Ausfuhranmeldungen von Bargeld und Edelmetallen aus Ã–sterreich in die Ukraine registriert â€“ mit einem Wert von fast zwÃ¶lf Milliarden Euro sowie zusÃ¤tzlich 7,75 Milliarden US-Dollar.

Streit um den metaphorischen â€žGeldkofferâ€œ

â€žManche sagen, die reist mit dem Geldkoffer herumâ€œ, hatte Heute.at bereits im vergangenen Dezember getitelt. Im Interview mit der Gratiszeitung hatte Meinl-Reisinger selbst von einem â€žGeldkofferâ€œ gesprochen. Sie habe einen sehr harten Sparkurs im Ministerium gefahren, sagte sie damals. Bedauerlicherweise habe sie die Mittel fÃ¼r Entwicklungszusammenarbeit, humanitÃ¤res Engagement, Katastrophenschutz und den Auslandskatastrophenfonds kÃ¼rzen mÃ¼ssen â€“ â€žheuer um zwanzig Prozent, 2026 wird es dann ein Drittel weniger sein. Manche sagen trotzdem: Es ist immer noch zu viel Geld â€“ die reist mit dem Geldkoffer herum. Der Geldkoffer ist â€“ wenn Ã¼berhaupt â€“ bedeutend kleiner geworden als in der Vergangenheit.â€œ

Diesen metaphorischen Geldkoffer, den Meinl-Reisinger selbst bereits vor dem Aufkommen der vermeintlichen GerÃ¼chte verwendet habe, will auch Hafenecker aufgegriffen haben. Zudem sei Meinl-Reisinger auch fÃ¼r ADA und AKF verantwortlich, selbst wenn diese formal aus dem Ressort ausgegliedert worden seien.

Von wem kam das Geld?

Anwalt VÃ¶lk verwies zudem auf die massiven Korruptionsprobleme des ukrainischen Staates. Aufgrund der strukturellen Korruption seien auch entsprechende Aussagen zur AufklÃ¤rung des Sachverhalts zulÃ¤ssig. Der Vertreter des Ministeriums widersprach umgehend: Die Korruption in der Ukraine habe mit dem konkreten Sachverhalt nichts zu tun. Zudem handle es sich um private Bargeldlieferungen, die nicht mit Meinl-Reisinger in Verbindung stÃ¼nden. Zweifel daran hatte wiederum VÃ¶lk. Angesichts der enormen Summen kÃ¶nne er sich nicht vorstellen, dass diese von privaten Geldgebern stammen.

GerÃ¼chte im Ministerium

Hafenecker berief sich auf seine â€žverlÃ¤ssliche Quelleâ€œ, einen Beamten des Innenministeriums, der ihm bereits mehrfach wichtige und korrekte Informationen zugespielt haben soll. Dabei sei es um eine Ukraine-Reise mit auffallend viel Sicherheitspersonal gegangen, das nach Angaben der Quelle nicht nur dem Schutz der Ministerin, sondern womÃ¶glich auch der Sicherung eines erheblichen Bargeldbetrags gedient haben soll. Dieser Hinweis habe den FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r dazu veranlasst, mit einer parlamentarischen Anfrage bei Meinl-Reisinger nachzufragen.

Metapher fÃ¼r Intransparenz und mangelnde Kontrolle

Den besagten Geldkoffer habe er als Metapher Ã¼bernommen. Es handle sich um eine Metapher wie â€žGeld aus dem Fenster werfenâ€œ, bei der ebenfalls nicht Ã¼berprÃ¼ft werde, ob tatsÃ¤chlich Geld aus einem Fenster geworfen wurde. Auch dass das AuÃŸenministerium Barzahlungen durchfÃ¼hre, wollte Hafenecker nicht ausschlieÃŸen, etwa weil es sogar ein Budget fÃ¼r LÃ¶segelder fÃ¼r entfÃ¼hrte Personen gebe. Die Metapher stehe fÃ¼r Intransparenz und mangelnde Kontrolle.

Publikum versteht die Metapher nicht

Meinl-Reisingers Vertretung hielt dagegen: Das Publikum verstehe die Aussage nicht als Metapher, sondern als konkreten Vorwurf. Dieser Vorwurf stimme jedoch nicht; Meinl-Reisinger sei nicht mit Bargeld in die Ukraine gefahren. In der Geschichte des Ministeriums seit ihrem Amtsantritt sei kein einziges Mal Bargeld Ã¼bergeben worden â€“ auch nicht in EntfÃ¼hrungsfÃ¤llen.

Diskussion um Impressum von FPÃ–-TV

FPÃ–-Anwalt VÃ¶lk beantragte die ZurÃ¼ckweisung des Antrags. Meinl-Reisinger habe die FPÃ– geklagt, dabei sei laut Impressum von FPÃ–-TV jedoch der Freiheitliche Parlamentsklub fÃ¼r die Verbreitung der Inhalte verantwortlich. Angesichts der â€žunrichtigen Tatsachenbehauptungenâ€œ und â€žWertungsexzesse auf der anderen Seiteâ€œ solle man zudem die â€žKirche im Dorf lassenâ€œ, forderte VÃ¶lk.

Das erstinstanzliche Urteil lautet unter anderem auf 3.000 Euro Schadenersatz sowie einen Ã¶ffentlichen Widerruf. Damit will sich die FPÃ– nicht zufriedengeben und legte Rechtsmittel ein.

Schuldspruch fÃ¼r Unzufriedenheit mit Regierungsarbeit

Politische Metaphern, die man im Diskurs einsetze, seien aus Hafeneckers Sicht nicht strafbar, erklÃ¤rte er nach Prozessende gegenÃ¼ber der Presse. Bei Meinl-Reisinger ortete er ein â€žGlaskinnâ€œ: Einen Vertreter einer Oppositionspartei vor das Straflandesgericht zu bringen, weil dieser sich darÃ¼ber Ã¤rgere, auf eine Anfrage keine transparenten Antworten erhalten zu haben, sei bemerkenswert. Ebenso bemerkenswert sei es, dafÃ¼r in erster Instanz schuldig gesprochen zu werden und dass ein Regierungsmitglied Ã¼berhaupt deswegen vor Gericht ziehe.

Man werde bald erleben, wie die Oppositionspolitikerin Meinl-Reisinger dies beurteile, merkte Hafenecker an. Die beanstandete Formulierung werde er auch kÃ¼nftig verwenden â€“ allerdings noch stÃ¤rker â€žals Metapher kontextualisiertâ€œ, damit auch Meinl-Reisinger sie verstehe.