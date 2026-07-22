Patriotischer Politiker darf nicht bei Landratswahl antreten

Viele unzensuriert-Leser mÃ¶gen sich noch an den Fall Joachim Paul erinnern. Der AfD-Politiker durfte nicht an den BÃ¼rgermeisterwahlen von Ludwigshafen teilnehmen, weil die Altparteien es ihm einfach mit fadenscheinigen GrÃ¼nden verboten haben. Dieser Fall macht nun immer mehr Schule.

Kein AfD-Antritt in Friesland

So werden AfD-Politiker einfach von Wahlen ausgeschlossen, weil sie von weisungsgebundenen BehÃ¶rden als “rechtsextrem” eingestuft werden. JÃ¼ngstes Opfer dieses undemokratischen Treibens ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert. Er darf nun nicht als Landrat fÃ¼r den Kreis Friesland kandidieren. Der Wahlausschuss lieÃŸ ihn einfach nicht als Bewerber zu. Da fragt man sich, was das Ã¼berhaupt fÃ¼r eine Demokratie ist, in der AusschÃ¼sse entscheiden, wer sich zur Wahl stellen darf und dem WÃ¤hler nur noch die Kandidaten vorgesetzt werden, die eine Auslese solcher AusschÃ¼sse Ã¼berstehen?

Freilich gibt es so etwas auch anderswo auf der Welt. In der Islamischen Republik Iran dÃ¼rfen die BÃ¼rger auch wÃ¤hlen gehen, aber wer als Kandidat antreten darf, entscheidet der WÃ¤chterrat. Das Verhalten dieses BRD-Wahlausschusses erinnert fatal an derartige RÃ¤te. Sichert selbst erklÃ¤rte, abgesehen von der AfD hÃ¤tten sich die Vertreter aller anderen Parteien gegen ihn ausgesprochen. Damit folgt der Ausschuss einer Empfehlung des niedersÃ¤chsischen Innenministeriums, an das sich der Wahlleiter im Landkreis Friesland mit der Bitte um EinschÃ¤tzung gewandt hatte.

Fadenscheinige BegrÃ¼ndung

Das Innenministerium ist als KommunalaufsichtsbehÃ¶rde fÃ¼r diese Aufgabe zustÃ¤ndig, das Votum des Ministeriums ist fÃ¼r den Wahlausschuss aber nicht bindend. Im Votum des Ministeriums heiÃŸt es, es gebe Zweifel daran, dass Sichert “jederzeit fÃ¼r die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes fÃ¼r die Bundesrepublik Deutschland eintreten wird”.

Grund ist, dass Sichert Mitglied, Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter der AfD in Niedersachsen ist, die vom niedersÃ¤chsischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Im Prinzip wurden sich hier genauso die BÃ¤lle zugespielt, wie im Fall Paul. Die Einstufung einer von Altparteienpolitikern gefÃ¼hrten BehÃ¶rde reicht aus, um Regierungskritiker nicht an Wahlen teilnehmen zu lassen.

Was die UN Ã¼ber die BRD-BehÃ¶rde denkt

Doch wo wir schon von Einstufungen schreiben, sollten wir vielleicht auch erwÃ¤hnen, als was die VerfassungsschutzbehÃ¶rden in Bund und LÃ¤ndern laut Apollo News inzwischen international eingestuft werden. FÃ¼r die UN-Sonderberichterstatterin Irene Khan ist diese BehÃ¶rde “Nicht mit internationalen Standards vereinbar”. Der “Extremismus”-Begriff des Verfassungsschutzes besitzt laut ihr “keine rechtliche Definition, obwohl er die Grundlage fÃ¼r Einstufungen durch die BehÃ¶rde bildet”.

Das hat laut Khan “tiefgreifende Auswirkungen” auf die Rechte von Personen und Organisationen. Die Einstufungen stÃ¼tzen sich dabei hÃ¤ufig auf die ÃœberprÃ¼fung von Ã„uÃŸerungen, die weder gewalttÃ¤tig noch kriminell seien, “aber den politischen Ansichten der Regierung widersprechen”. Dadurch schrÃ¤nkt er “die Meinungsfreiheit auf eine Weise ein, die mit internationalen Rechtsstandards nicht vereinbar ist”.