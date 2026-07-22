Wem schÃ¼ttelt da der Welser BÃ¼rgermeister in GroÃŸbritannien die Hand?Â 

Andreas Rabl, freiheitlicher BÃ¼rgermeister der zweitgrÃ¶ÃŸten Stadt in OberÃ¶sterreich, Wels, konnte nicht ahnen, dass er vor drei Monaten in Manchester, England, dem kÃ¼nftigen Premierminister Andy Burnham die Hand geschÃ¼ttelt hat.

GesprÃ¤ch zwischen BÃ¼rgermeister und BÃ¼rgermeister

Rabl, damals mit einer Delegation in GroÃŸbritannien unterwegs, besuchte Burnham als BÃ¼rgermeister der Stadt Manchester, um mit ihm Ã¼ber kommunale Angelegenheiten zu sprechen. Damals war es ein GesprÃ¤ch zwischen BÃ¼rgermeister und BÃ¼rgermeister â€“ wenige Monate spÃ¤ter stellt sich dieses Treffen ganz anders dar: Rabl sprach mit dem mÃ¤chtigsten Politiker GroÃŸbritanniens.

Gratulation aus Wels

Auf seiner Facebook-Seite gratulierte der Welser BÃ¼rgermeister seinem frÃ¼heren Amtskollegen zum Karrieresprung, dessen politische Linie er zwar nicht teile, â€žder aber als BÃ¼rgermeister gezeigt hat, dass man etwas verÃ¤ndern kannâ€œ.

“RÃ¼cksichtsloser Strippenzieher”

Der neue britische Premierminister Burnham gilt als â€žKÃ¶nig des Nordensâ€œ und ist HoffnungstrÃ¤ger der Labour-Partei, die nach dem Wahlsieg 2024 ihre komfortable Mehrheit im Parlament aber wegen interner Streitigkeiten nie wirklich nutzen konnte. Seit Monaten liegt die Partei Reform UK von Nigel Farage in Umfragen teils deutlich voran.

Burnham gilt als klassisch sozialdemokratisch und wird links der Mitte verortet. â€žWer ist dieser Mann?â€œ, versuchte der Fernsehsender BBC zu ergrÃ¼nden. Zur Auswahl stand auch die Bezeichnung â€žrÃ¼cksichtsloser Strippenzieherâ€œ.

Vorbild Wels

Rabl und Burnham trennen nicht nur die politisch unterschiedlichen Lager. WÃ¤hrend der Welser BÃ¼rgermeister bereits gezeigt hat, dass er seine Stadt schuldenfrei machen und sogar ÃœberschÃ¼sse erwirtschaften kann, muss der Premierminister seine wirtschaftliche Kompetenz erst unter Beweis stellen. Gut mÃ¶glich, dass Burnham eines Tages zu einem Gegenbesuch nach Ã–sterreich aufbricht, um vom â€žVorbild Welsâ€œ zu lernen.

Rabl sagte gegenÃ¼ber unzensuriert, dass Burnham beim Treffen in Manchester sehr charismatisch rÃ¼bergekommen sei. Im GesprÃ¤ch zwischen ihnen wÃ¤re auch Ã¼ber die PlÃ¤ne gesprochen worden, die Daseinsvorsorge in Manchester zu verstaatlichen. Ein Vorhaben, das Burnham nun auch als Premierminister vertritt. Rabl: “Das kostet richtig viel Geld. Ich bin schon gespannt, woher er dieses Geld bei der desastrÃ¶sen Budget-Situation in GroÃŸbritannien nehmen wird”.