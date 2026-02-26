Schuldenfrei und hohe ÃœberschÃ¼sse: ORF staunt Ã¼ber FPÃ–-gefÃ¼hrte Stadt Wels

Die Ã¶sterreichischen Gemeinden sind durchwegs verschuldet. Die BÃ¼rgermeister erklÃ¤rten gegenÃ¼ber dem ORF, wie schlecht es um ihre Finanzen bestellt ist. Nur einer Ã¼berbrachte eine frohe Botschaft: Fast keine Schulden, sogar Budget-Ãœberschuss! Der blaue BÃ¼rgermeister aus Wels, Andreas Rabl, schaffte ein Budget-Wunder.

Jede zweite Gemeinde gibt mehr aus als sie einnimmt

In der ORF-Sendung â€žDok1: Sparen, Streichen, SchlieÃŸen – Gemeinden unter Druckâ€œ gestern, Mittwoch, wurde berichtet, dass es in Ã–sterreich 2092 Gemeinden gibt, von denen jede zweite mehr ausgibt als sie einnimmt. Bruck an der Mur in der Steiermark beispielsweise muss bei Schulen, Freibad und Vereinen extrem sparen, weil die BÃ¼rgermeisterin Ã¼ber 26 Millionen Euro AuÃŸenstÃ¤nde plus einen Neun-Millionen-Euro-Kredit klagt. So musste auch der Eislaufverein in der Gemeinde nach 40 Jahren schlieÃŸen.

Gravierende Misswirtschaft

Oft ist gravierende Misswirtschaft der Grund fÃ¼r das finanzielle Desaster. Der ORF brachte Matrei in Osttirol dafÃ¼r als Beispiel. Der Ort steht sogar unter Beobachtung des Landes Tirol, so arg soll es in der Gemeindestube zugegangen sein. Und in Zwettl in NiederÃ¶sterreich gibt es sage und schreibe 26 Feuerwehren, die natÃ¼rlich viel Geld kosten.

Ãœberschuss im Budget: Wie geht das?

Bei der Suche nach der Frage, wie die Gemeinden ihre Aufgaben in Zeiten der Inflation und Teuerung bewÃ¤ltigen kÃ¶nnen, stieÃŸen die ORF-Redakteure Hanno Settele und Lisa GadenstÃ¤tter auch auf ein sehr positives Beispiel. Wie berichtet, hat der BÃ¼rgermeister von Wels, Andreas Rabl (FPÃ–), in diesem Jahr verkÃ¼nden kÃ¶nnen: â€žWir sind fast schuldenfrei und haben sogar einen Ãœberschuss im Budgetâ€œ.

Wels braucht keine Schulden machen

Das Doppelbudget, das Rabl fÃ¼r die Jahre 2026 und 2027 vorgestellt hat, unterstreicht die Auswirkungen seines Wirtschaftens und Sparens â€“ so wird Wels im nÃ¤chsten Jahr einen Ãœberschuss von 8,3 Millionen Euro haben, im Jahr 2027 sogar elf Millionen. Und trotzdem kommt ein Investitionspaket fÃ¼r die Stadt in HÃ¶he von 40,3 Millionen Euro vollstÃ¤ndig ohne neue Schulden aus. Nicht nur das: Dem FPÃ–-BÃ¼rgermeister gelang es, den Schuldenstand der Stadt von 71 Millionen Euro (2015) auf nur noch zwei Millionen Euro zu reduzieren.

BÃ¼rgermeister-Chauffeur aus SPÃ–-Zeit abgeschafft

Wie der freiheitliche BÃ¼rgermeister der zweitgrÃ¶ÃŸten Stadt in OberÃ¶sterreich das gemacht habe, wollte Settele von Rabl wissen. â€žStrenge Budget-Disziplin, entscheidend waren aber die Personalentscheidungenâ€œ, gab der Welser BÃ¼rgermeister, der seit 2015 das Amt Ã¼bernommen hat, als Antwort. Was im ORF keine ErwÃ¤hnung gefunden hat: Der BÃ¼rgermeister-Chauffeur wurde abgeschafft. Dieser hatte unter der SPÃ–-Ã„ra fast so viel verdient wie ein Nationalratsabgeordneter.

Zum guten Wirtschaften kam auch noch GlÃ¼ck dazu: Wels lukrierte aus dem Verkauf der Sparkassen-Anteile 72 Millionen Euro.Â Das habe maximal mitgeholfen, das Stadtbudget zu sanieren, aber wir haben in den vergangenen Jahren hundert Millionen Euro Schulden abgebaut und 200 Millionen Euro investiert”, sagte Rabl gegenÃ¼ber unzensuriert.