WÃ¤hrend UNESCO Ã¼ber Welterbe berÃ¤t: Verwaltungsgerichtshof bestÃ¤tigt UVP-Pflicht

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat mit zwei Erkenntnissen am vergangenen Freitag rechtskrÃ¤ftig entschieden, dass die umstrittene Bebauung am Wiener Heumarkt einer UmweltvertrÃ¤glichkeitsprÃ¼fung (UVP) unterzogen werden muss.

Ende eines jahrelangen Rechtsstreits

Die Entscheidung beendet einen jahrelangen Rechtsstreit Ã¼ber die Frage, ob die geplanten Bauvorhaben des politisch bestens vernetzten Investors Michael Tojner im sensiblen Bereich des UNESCO-Welterbes einer umfassenden UmweltprÃ¼fung unterliegen.

Ein unmittelbarer Baustart ist damit jedenfalls nicht mÃ¶glich: ZunÃ¤chst muss das UVP-Verfahren durchgefÃ¼hrt werden.

Aktuelle Projektplanung: Wohnturm, Hotelneubau und Stadtterrasse

Auf dem zentral gelegenen Heumarkt-Areal nahe dem Wiener Stadtpark ist seit mehr als zehn Jahren eine umfassende Neugestaltung geplant.

Das damals rot-grÃ¼n gefÃ¼hrte Wien schenkte dem Investor eine Widmung, die ihn einen rund 50 (ursprÃ¼nglich sogar 75) Meter hohen Wohnturm, ein neues HotelgebÃ¤ude mit rund 48 Meter HÃ¶he â€“ also hÃ¶her als der bisherige architektonische Schandfleck â€“ und ein weiteres lang gezogenes GebÃ¤ude mit etwas mehr als 20 Metern HÃ¶he ermÃ¶glicht hÃ¤tte.

Starke UnterstÃ¼tzung

HÃ¤tte. Denn die Wiener protestierten. Seit Jahren engagieren sich mutige BÃ¼rger gegen den Monsterbau.

UnterstÃ¼tzung bekommen sie von der UNESCO, die bei Verwirklichung des Bauvorhabens Wien das PrÃ¤dikat â€žWeltkulturerbeâ€œ aberkennen will. Gerade in dieser Woche verhandelt die UNESCO, ob Wien weiterhin auf der sogenannten â€žRoten Listeâ€œ der gefÃ¤hrdeten WelterbestÃ¤tten bleiben soll.

Auch der EuropÃ¤ische Gerichtshofes (EuGH) hatte 2023 klar gemacht, dass das Projekt wesentlichen Einfluss auf das UNESCO-Weltkulturerbe habe.

Welterbestatus spielt fÃ¼r UVP keine entscheidende Rolle

Doch die prominenten UnterstÃ¼tzer waren fÃ¼r die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs nicht relevant. AusdrÃ¼cklich hielt das Gericht fest, dass die UVP-Pflicht nicht davon abhÃ¤ngt, ob Wien auf der Roten Liste gefÃ¤hrdeter UNESCO-WelterbestÃ¤tten verbleibt oder von dieser gestrichen wird.

Nach Ansicht des Gerichts kÃ¶nnen negative Auswirkungen auf bedeutende Blickachsen und Sichtbeziehungen des historischen Stadtzentrums durch das Hochhaus entstehen. Deshalb sei eine UmweltvertrÃ¤glichkeitsprÃ¼fung erforderlich.

Kehrtwende des Gerichts

Die aktuelle Entscheidung fÃ¼gt sich in eine Reihe gerichtlicher Entscheidungen der vergangenen Jahre ein. WÃ¤hrend der Verwaltungsgerichtshof im Jahr 2021 fÃ¼r eine frÃ¼here Projektversion noch keine UVP-Pflicht gesehen hatte, Ã¤nderte sich die rechtliche Ausgangslage nach der EuGH-Entscheidung 2023 und mehreren Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.

Bereits Ende 2025 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass die damalige Projektvariante einer UmweltvertrÃ¤glichkeitsprÃ¼fung zu unterziehen sei. Anfang Februar 2026 wurde diese Auffassung auch auf die Ã¼berarbeitete und niedrigere Projektvariante ausgeweitet. Der Projektwerber bekÃ¤mpfte diese Entscheidungen mit Revisionen beim Verwaltungsgerichtshof, die nun zurÃ¼ckgewiesen wurden.

Neuer Bericht in einem halben Jahr

Auch ICOMOS, der internationale Rat fÃ¼r Denkmalpflege, der die UNESCO berÃ¤t, hatte zuletzt auf die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts verwiesen und die DurchfÃ¼hrung der UVP eingefordert, bevor UNESCO und ICOMOS erneut Ã¼ber die Zukunft des Heumarkt-Projekts beraten.

Ein aktualisierter Bericht zum Stand des Vorhabens soll im Februar 2027 vorgelegt werden.

Wien seit 2017 auf der Roten Liste

Das historische Zentrum Wiens steht seit 2017 auf der Liste gefÃ¤hrdeter UNESCO-WelterbestÃ¤tten, der sogenannten Roten Liste. Hauptgrund dafÃ¼r ist das Heumarkt-Projekt, das nach Auffassung von UNESCO und ICOMOS das historische Stadtbild und zentrale Sichtbeziehungen beeintrÃ¤chtigen kÃ¶nnte.

Das UNESCO-Welterbekomitee tagt derzeit in Busan, SÃ¼dkorea. Die Entscheidung Ã¼ber den Verbleib auf der Roten Liste wird fÃ¼r heute, Mittwoch, erwartet.

Politische BemÃ¼hungen um Streichung von der GefÃ¤hrdungsliste

Der langjÃ¤hrige Bezirksvorsteher des dritten Bezirks, Erich Hohenberger, hatte 2025 Ã¶ffentlich gefordert, das Projekt in mÃ¶glichst ursprÃ¼nglicher Form umzusetzen â€“ notfalls ohne RÃ¼cksicht auf die UNESCO.

Soweit wollte die rote Stadtregierung, jetzt mit den Neos im Schlepptau, die in der Opposition noch gegen das Heumarkt-Projekt waren, nun doch nicht gehen. Sie bemÃ¼ht sich noch um eine Streichung Wiens von der Roten Liste. Im Vorfeld der laufenden UNESCO-Sitzung in Korea intensivierte sie die diplomatischen Kontakte zu Mitgliedstaaten des Welterbekomitees.

Gretchenfrage

Warum eigentlich? Die Frage dreht sich in Wien, warum die SPÃ– so verbissen an dem Projekt festhÃ¤lt, das derartig umstritten ist und sogar StaatsvertrÃ¤ge gefÃ¤hrdet. Ob es am sogenannten â€žCommitmentâ€œ liegt, das die Stadt Wien schon vor der umstrittenen FlÃ¤chenwidmung dem Investor quasi als General-Persilschein ausgestellt hatte, mit dem er auf dem Areal des Hotel Intercontinental das MonstergebÃ¤ude einschlieÃŸlich Luxuswohnhaus bauen darf? Was enthÃ¤lt das â€žCommitmentâ€œ?