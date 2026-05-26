Gewessler will Land nicht â€žkampflosâ€œ an Kickl abgeben und vergisst eigene grÃ¼ne Mitverantwortung

GrÃ¼nen-Chefin Leonore Gewessler hat kÃ¼rzlich in einem APA-Interview fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Beim Bundeskongress ihrer Partei am Samstag in Graz will sie das Thema â€žGerechtigkeit” in den Mittelpunkt stellen. Unter dem Motto â€žFairer statt schwererâ€œ greift sie FPÃ–-Chef Herbert Kickl frontal an. Sie sei angetreten, weil sie Ã–sterreich â€žnicht kampflos Herbert Kickl Ã¼berlassenâ€œ wolle.

Eigene Regierungsbeteiligung ausgeklammert

Gewessler sieht die GrÃ¼nen als Gegenpol zu einer angeblichen Resignation von Ã–VP und SPÃ–. Sie stellt sich dem â€žGeschÃ¤ftsmodellâ€œ der FPÃ– entgegen, die nach ihrer Darstellung von Ã„ngsten der Menschen profitiere. Die GrÃ¼nen-Chefin bezeichnet die Freiheitlichen als â€žblaue ZerstÃ¶rerâ€œ und positioniert ihre Partei als Alternative fÃ¼r alle, die mit dem â€žVerwalten des Niedergangsâ€œ in der aktuellen Regierung unzufrieden seien.

AuffÃ¤llig bleibt, dass Gewessler die Verantwortung der GrÃ¼nen fÃ¼r die Jahre in der tÃ¼rkis-grÃ¼nen Bundesregierung weitgehend ausspart. In dem Interview verteidigt sie vergangene Ausgaben mit Verweis auf Krisen und die damalige Ã–VP-Finanzministerrolle. Sie Ã¼bernehme â€žgerne die Verantwortungâ€œ fÃ¼r FÃ¶rderungen bei Heizungsumstellung, Photovoltaik oder E-Autos. Kritiker sehen darin eine selektive Erinnerung: Die GrÃ¼nen waren bis 2024 Teil der Regierung und mitverantwortlich fÃ¼r zahlreiche Entscheidungen, die heute zu Unzufriedenheit in der BevÃ¶lkerung beitragen.

Gewesslers LÃ¶sung: Neue Steuern

Gewessler fordert unter anderem eine Reichensteuer, eine TeuerungsbekÃ¤mpfung, eine Ã–ffi-Preisbremse sowie das Aus fÃ¼r das Dienstwagenprivileg. Gleichzeitig kritisiert sie die aktuelle Regierung scharf â€“ bei Erneuerbaren-Ausbau, Bodenschutz und Familienpolitik. Ã–sterreich drohe ein â€žLand der ParkplÃ¤tze und der BetonwÃ¼steâ€œ zu werden, warnte sie.

Neben der FPÃ– nimmt Gewessler auch SPÃ– und Ã–VP ins Visier. Sie wirft SPÃ–-Chef Andreas Babler vor, sich von der VermÃ¶genssteuer verabschiedet zu haben. Der Ã–VP macht sie bei Windkraftausbau und KindergartenplÃ¤tzen VersÃ¤umnisse zum Vorwurf. Die GrÃ¼nen wollten dem â€žalten Denkenâ€œ der Ã–VP und dem fehlenden Antrieb der SPÃ– etwas entgegensetzen.

Der rote Faden bleibt die Anti-Kickl-Linie

Die aktuelle Offensive fÃ¼gt sich in ein bekanntes Muster der GrÃ¼nen ein. Seit Monaten dient die Ablehnung von Herbert Kickl und der FPÃ– als zentraler Orientierungspunkt. WÃ¤hrend Gewessler die Freiheitlichen als Bedrohung darstellt, bleibt die eigene Bilanz aus der vorigen Regierungszeit ein heikler Punkt. Viele BÃ¼rger verbinden mit grÃ¼ner Politik vor allem hÃ¶here Belastungen, ideologische Vorgaben und wachsende Distanz zu Alltagsproblemen.