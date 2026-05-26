Treubruch vor 111 Jahren: Als Italien Ã–sterreich-Ungarn den Krieg erklÃ¤rte

Vor knapp Ã¼ber 111 Jahren erklÃ¤rte das KÃ¶nigreich Italien Ã–sterreich-Ungarn den Krieg. Damit begann am 23. Mai 1915 an der Tiroler Front ein blutiges Kapitel, das unzÃ¤hlige Familien auf beiden Seiten ins UnglÃ¼ck stÃ¼rzte. Der Andreas-Hofer-Bund Tirol (AHBT) erinnert an dieses Datum und verbindet die Mahnung mit einem klaren Auftrag fÃ¼r die Gegenwart: Frieden bewahren und Dialog suchen.

Der Beschuss von Lusern

Bereits in den ersten Tagen traf der Krieg die ZivilbevÃ¶lkerung hart. In Lusern gerieten Bewohner auf dem Weg zum FrÃ¼hgottesdienst unter schweren Artilleriebeschuss italienischer Stellungen, darunter das Panzerfort Forte Campolongo. Laut AHBT-Obmann Luis Wechselberger kam dabei unter anderem die 16-jÃ¤hrige Berta Nicolussi Zatta ums Leben, die in der Kirche Schutz suchte und eine Woche spÃ¤ter starb. Das Dorf wurde schwer beschÃ¤digt, viele Familien mussten fliehen. Das Ã¶sterreichisch-ungarische Werk Lusern stand unter massivem Beschuss.

Gespaltene italienische Gesellschaft

Dem Kriegseintritt waren geheime Verhandlungen mit London und Paris vorausgegangen. Teile der italienischen FÃ¼hrung verbanden damit territoriale Gewinne und nationalistische Ideen des Risorgimento. Der AHBT betont jedoch ausdrÃ¼cklich, dass groÃŸe Teile der italienischen BevÃ¶lkerung den Krieg ablehnten. Sozialisten, Gewerkschaften, katholische Kreise und Friedensbewegte standen dagegen. Selbst Benito Mussolini wurde als damaliges Mitglied der Sozialistischen Partei wegen seiner KriegsbefÃ¼rwortung ausgeschlossen â€“ ein Zeichen fÃ¼r die tiefe Spaltung der italienischen Gesellschaft.

Opfer auf beiden Seiten

An der SÃ¼dfront verloren hunderttausende Soldaten ihr Leben. Auf italienischer Seite starben laut historischen Angaben rund 650.000 Soldaten. Ã–sterreich-Ungarn verzeichnete insgesamt etwa 1,1 Millionen Gefallene an allen Fronten des Ersten Weltkriegs. Der AHBT hebt hervor, dass die einfachen Soldaten â€“ ob Ã¶sterreichisch-ungarisch oder italienisch â€“ vielfach Opfer politischer Interessen, nationalistischer Hetze und medialer Stimmungsmache wurden. Die meisten wollten nicht kÃ¤mpfen, sondern leben und zu ihren Familien zurÃ¼ckkehren.

BrÃ¼cken bauen statt GrÃ¤ben aufreiÃŸen

Der Andreas-Hofer-Bund Tirol sieht es als seine Aufgabe, heute BrÃ¼cken zu bauen und nicht alte GrÃ¤ben in Form von Revanchismus aufzureiÃŸen. Die Tiroler und SÃ¼dtiroler Geschichte dÃ¼rfe nicht gegen das italienische Volk instrumentalisiert werden. Stattdessen brauche es ein gemeinsames Erinnern an das Leid aller Betroffenen. Der Bund versteht sich ausdrÃ¼cklich als BrÃ¼ckenbauer zwischen den Menschen und Volksgruppen und reicht allen friedliebenden Menschen â€“ auch in Italien â€“ die Hand.

Warnung vor aktuellen Entwicklungen

Der AHBT warnt davor, aus der Geschichte keine Lehren zu ziehen. Mit Sorge beobachte man, dass heute wieder vermehrt Ã¼ber militÃ¤rische LÃ¶sungen gesprochen werde und mediale Zuspitzungen sowie gegenseitige Feindbilder zunehmen:

Geschichte darf niemals zur Rechtfertigung neuer Konflikte dienen (…) Wir gedenken aller Opfer â€“ unabhÃ¤ngig von Sprache, Herkunft oder Uniform. Die Verantwortung unserer Zeit besteht darin, Frieden, Dialog und gegenseitigen Respekt zu bewahren.