Weiterer Einzelfall schockt Ã–sterreich: Iraker (15) vergewaltigt 14-JÃ¤hrige Ã¼ber lÃ¤ngeren Zeitraum

Ein 15-jÃ¤hriger Iraker sitzt nun in Untersuchungshaft. Er soll Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum ein 14-jÃ¤hriges MÃ¤dchen vergewaltigt, bedroht und fortgesetzt Gewalt gegen sie ausgeÃ¼bt haben.

VorlÃ¤ufige Festnahme

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, AuÃŸenstelle Zentrum Ost, hatten nach einer Anzeige Anfang Juli die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntag griffen die Beamten zu: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien nahmen sie den TatverdÃ¤chtigen an seiner Wohnadresse in Wien-Brigittenau vorlÃ¤ufig fest.

Enges VerhÃ¤ltnis, schwere VorwÃ¼rfe

Opfer und Beschuldigter stehen in einem engen BekanntschaftsverhÃ¤ltnis zueinander. Laut den Ermittlern soll der Jugendliche aus dem Irak Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum Sexualdelikte, gefÃ¤hrliche Drohungen sowie fortgesetzte GewaltausÃ¼bung begangen haben. In seiner Einvernahme zeigte sich der 15-JÃ¤hrige nicht gestÃ¤ndig.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete daraufhin die Einlieferung in eine Justizanstalt an. Die Ermittlungen laufen weiter. FÃ¼r den TatverdÃ¤chtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Zunehmende AuslÃ¤nderkriminalitÃ¤t in Ã–sterreich

Laut der aktuellen Kriminalstatistik fÃ¼r 2025 lag der Anteil fremder TatverdÃ¤chtiger bei 47,7 Prozent â€“ dem hÃ¶chsten Wert der letzten sieben Jahre. WÃ¤hrend die Zahl Ã¶sterreichischer TatverdÃ¤chtiger nur um 0,9 Prozent stieg, legten die fremden um 4,8 Prozent zu. Bei einem AuslÃ¤nderanteil an der WohnbevÃ¶lkerung von rund 20 Prozent zeigt sich damit erneut die massive ÃœberreprÃ¤sentation.