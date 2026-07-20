Agenda Austria schlÃ¤gt Alarm: 10.000 mehr auslÃ¤ndische StudienanfÃ¤nger â€“ GroÃŸteil bleibt nicht

An Ã–sterreichs Ã¶ffentlichen UniversitÃ¤ten hat sich das Bild in den vergangenen Jahren zunehmend verÃ¤ndert: Es gibt mittlerweile mehr auslÃ¤ndische StudienanfÃ¤nger als inlÃ¤ndische. Und die LÃ¼cke wÃ¤chst weiter.

Zahlen sprechen klare Sprache

Eine aktuelle Auswertung der Agenda Austria auf Basis von Statistik-Austria-Zahlen macht die Entwicklung unmissverstÃ¤ndlich. Im Studienjahr 2024/25 standen 31.187 erstzugelassenen AuslÃ¤ndern nur 20.484 Ã–sterreicher gegenÃ¼ber. Der Abstand betrÃ¤gt Ã¼ber zehntausend Personen. Seit 2021/22 liegen die AuslÃ¤nder vorn â€“ und der Vorsprung wird von Jahr zu Jahr grÃ¶ÃŸer. GrÃ¶ÃŸte Gruppe: die Deutschen, die durchgehend 20 bis 25 Prozent ausmachen.

Die Rechnung zahlt der heimische Steuerzahler

Studieren ist in Ã–sterreich praktisch kostenlos. Abgesehen vom Ã–H-Beitrag von 26,20 Euro pro Semester tragen die meisten Studierenden so gut wie nichts zur Finanzierung bei. Nur Langzeitstudierende und DrittstaatsangehÃ¶rige zahlen 363,36 beziehungsweise 726,72 Euro. Im internationalen Vergleich sind das Peanuts. Die eigentlichen Kosten â€“ bis zu 60.000 Euro pro Jahr allein fÃ¼r einen Medizinplatz â€“ stemmt der Staat, also der Steuerzahler.

Billa-VerkÃ¤uferin finanziert auslÃ¤ndische Studenten

In seiner profil-Kolumne und der Auswertung seiner Denkfabrik bringt Franz Schellhorn das Dilemma auf den Punkt: Die alleinerziehende Billa-VerkÃ¤uferin finanziert mit ihrer Steuerleistung das knapp 300.000 Euro teure Zahnmedizinstudium des SprÃ¶sslings einer deutschen Arztfamilie. Der absolviert in Wien und Ã¼bernimmt danach die elterliche Praxis in MÃ¼nchen. Fast 90 Prozent der in Wien ausgebildeten deutschen Zahnmediziner kehren zurÃ¼ck. Ã–sterreich investiert, das Humankapital wandert ab.

â€žWeder sozial noch fairâ€œ

Ã–konomin Carmen Treml von der Agenda Austria formuliert es ungeschminkt:

Dass die alleinerziehende Billa-VerkÃ¤uferin mit ihrer Steuerleistung das knapp 300.000 Euro teure Zahnmedizinstudium des SprÃ¶sslings einer deutschen Arztfamilie mitbezahlt, damit dieser spÃ¤ter die elterliche Praxis in MÃ¼nchen Ã¼bernehmen kann, ist weder sozial noch fair.

Ã–sterreich sei als Studienort attraktiv, der Arbeitsmarkt biete aber zu wenig Anreiz, hierzubleiben. Die Devise mÃ¼sse lauten: StudiengebÃ¼hren rauf, Kosten auf den Faktor Arbeit runter