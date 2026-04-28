Sozialstaat lockt: 81 Prozent mehr auslÃ¤ndische Rentner in fÃ¼nf Jahren

Im Dezember 2025 bezogen rund 764.000 Menschen in Deutschland Grundsicherung im Alter â€“ ein neuer HÃ¶chststand und ein Anstieg von 35 Prozent seit Dezember 2020. Damals waren es noch rund 564.000 EmpfÃ¤nger. Der Zuwachs von etwa 200.000 Personen geht praktisch vollstÃ¤ndig auf das Konto auslÃ¤ndischer Senioren. Deren Zahl kletterte im selben Zeitraum von rund 152.000 auf etwa 275.000 â€“ ein Plus von 81 Prozent. Bei deutschen EmpfÃ¤ngern stieg die Zahl dagegen nur um 19 Prozent von rund 412.000 auf rund 489.000. Damit ist mehr als jeder dritte Bezieher der Grundsicherung im Alter inzwischen AuslÃ¤nder. Die Kosten fÃ¼r die Leistung explodierten von 3,3 Milliarden Euro im Jahr 2020 Ã¼ber 4,2 Milliarden im Jahr 2023 auf 5,1 Milliarden Euro im Jahr 2024.

Ukrainer und AsylherkunftslÃ¤nder als Haupttreiber

Besonders hoch ist der Anstieg bei Ukrainern: Ihre Zahl in der Grundsicherung im Alter vervielfachte sich von rund 19.500 im Jahr 2020 auf 104.285 im Dezember 2025. Allein zwischen 2024 und 2025 kamen weitere 9.000 hinzu. Seit Juni 2022 haben ukrainische Senioren Anspruch auf diese Leistung. Auch aus den Top-8-AsylherkunftslÃ¤ndern stieg die Zahl von rund 23.900 auf 36.340, ein Plus von 52 Prozent. Syrer fÃ¼hren mit 14.385 EmpfÃ¤ngern, gefolgt von Afghanen mit 9.170, Iranern mit 5.105 und Irakern mit 5.085. Hinzu kommen rund 24.000 tÃ¼rkische Bezieher.

Bei auslÃ¤ndischen Rentnern liegt die Bezugsquote inzwischen bei 25,7 Prozent, bei deutschen Rentnern nur bei 2,8 Prozent. Diese Zahlen stammen aus einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes, die AfD-Sozialpolitiker RenÃ© Springer angefordert hatte, sowie aus der aktuellen Destatis-Pressemitteilung vom 26. MÃ¤rz 2026.

Der Sozialstaat als Magnet â€“ und die Folgen fÃ¼r die BÃ¼rger

AuslÃ¤ndische StaatsangehÃ¶rige ohne jede Einzahlung in die deutschen Sozialsysteme haben vollen Anspruch auf Grundsicherung im Alter, sobald sie die Altersgrenze zwischen 65 und 67 Jahren erreichen und ihr Einkommen nicht ausreicht. Die GroÃŸe Koalition hatte 2021 mit dem Grundrentenfreibetrag die HÃ¼rden weiter gesenkt. Das Ergebnis ist ein klarer Magnet-Effekt: Wer aus Kriegs- und Krisenregionen kommt, kann im Alter auf deutsche Steuergelder zugreifen, ohne je BeitrÃ¤ge geleistet zu haben. WÃ¤hrend deutsche Rentner Ã¼berwiegend aus eigener Erwerbsbiografie leben, trÃ¤gt der einheimische Steuerzahler die explodierenden Kosten.

Politische Verantwortung und die klare Forderung

AfD-Sozialpolitiker RenÃ© Springer hat die Entwicklung scharf kritisiert:

Diese Entwicklung gefÃ¤hrdet die Akzeptanz des Sozialstaates, denn der BÃ¼rger ist zu Recht nicht bereit, fÃ¼r diesen Ausverkauf die Zeche zu zahlen

Er fordert eine â€žentschlossene Kehrtwende in der Migrationspolitikâ€œ. Sozialleistungen dÃ¼rften â€žnicht mehr wie ein Magnet wirkenâ€œ und die Einwanderung in die Sozialsysteme mÃ¼sse â€žgestoppt werdenâ€œ. Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen: Ein Sozialstaat, der groÃŸzÃ¼gige Leistungen ohne Gegenleistung gewÃ¤hrt, und eine Migrationspolitik, die Millionen Menschen aus LÃ¤ndern mit niedriger Erwerbsbeteiligung ins Land lÃ¤sst, sind strukturell unvereinbar.