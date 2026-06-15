Kickl und Putin als schwules Paar: Neos ist offenbar nichts mehr zu peinlich!

Mit einem Transparenz auf der Vienna Pride vergangenen Samstag, auf dem ein diffamierendes Fake-Bild von Herbert Kickl und Wladimir Putin zu sehen ist, haben sich die Neos als ernstzunehmende politische Partei wohl endgÃ¼ltig disqualifiziert.

Pinke warnten vor â€žKI-unterstÃ¼tztem Rufmordâ€œ

Peinlich ist es fÃ¼r die Pinken vor allem deshalb, weil sich Abgeordnete der Neos vorige Woche in der Plenarsitzung des Nationalrats ans Rednerpult gestellt und vor â€žKI-unterstÃ¼tztem Rufmordâ€œ und Deepfakes gewarnt hatten. Wenn es aber darum geht, den Chef der stÃ¤rksten Partei im Land auf einer Ã¶ffentlichen Veranstaltung unter dem eigenen Parteilogo herabzuwÃ¼rdigen, ist den pinken Moralaposteln offenbar jedes noch so schmutzige Mittel recht.

Heuchelei und politische Verlogenheit

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker meinte daher in einer Aussendung:Â

Was die Neos hier abziehen, ist an Heuchelei und politischer Verlogenheit nicht mehr zu Ã¼berbieten.Â

Die Aktion zeige laut dem freiheitlichen GeneralsekretÃ¤r deutlich, mit welch zweierlei MaÃŸ die Neos messen wÃ¼rden. Besonders Parteichefin Beate Meinl-Reisinger mÃ¼sse sich hier den Vorwurf der massiven Doppelmoral gefallen lassen. Seine BegrÃ¼ndung:Â

Wenn man die Neos politisch kritisiert und von metaphorischen Geldkoffern spricht, wird Frau Meinl-Reisinger sofort nervÃ¶s und klagt, was das Zeug hÃ¤lt. Aber selbst schreckt sie dann nicht davor zurÃ¼ck, politische Mitbewerber mit billigsten, diffamierenden Fake-Bildern in den Schmutz zu ziehen.

Schuss ins eigene Knie

Mit dem manipulierten Bild eines Kusses zwischen Herbert Kickl und dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin, das die beiden wohl als schwules Paar darstellen sollte, folgen die Neos der SchmutzkÃ¼bel-Kampagne der Ã–VP. Diese hatte im Mai mit einer fragwÃ¼rdigen MethodeÂ gegen ihren politischen Mitbewerber gekÃ¤mpft und offenbar ein KI-generiertes Plakat unter dem Titel â€žKickls Freundeâ€œ rund um die Wiener RingstraÃŸe aufhÃ¤ngen lassen.Â

Ob solche Aktionen tatsÃ¤chlich die gewÃ¼nschte Wirkung fÃ¼r Ã–VP und Neos haben? Wahrscheinlich sind sie eher ein Schuss ins eigene Knie.