“Tichys Einblick”: Elite kehrt BÃ¼rgern den Hintern zu â€“ von Bellevue bis Pflegekasse

Roland Tichy hat in seinem YouTube-Format Die Lage der Nation diese Woche kein Blatt vor den Mund genommen. Der Publizist von “Tichys Einblick” prangert eine Reihe von VorgÃ¤ngen an, die fÃ¼r ihn zeigen wÃ¼rden, wie weit sich Teile der politischen FÃ¼hrung von den BÃ¼rgern entfernt haben. Als Beispiel dafÃ¼r bringt er eine Ausstellung im Schloss Bellevue in Berlin, dem Amtssitz des deutschen BundesprÃ¤sidenten.

Explizite Bronzeskulptur im Schloss Bellevue

Im Rahmen der Pop-up-Ausstellung â€žFreiraum Kunstâ€œ der Akademie der KÃ¼nste steht derzeit im Schloss Bellevue in Berlin eine Bronzeskulptur der KÃ¼nstlerin Alexandra Bircken. Sie zeigt den Torso einer japanischen Sexpuppe in einer knienden Pose mit erhobenem Hinterteil. Das Werk ist Teil einer zweiwÃ¶chigen Schau, die auch den Abschied von Frank-Walter Steinmeier aus dem Amtssitz markiert. Medien wie Der Spiegel und Die Zeit beschreiben es als kÃ¼nstlerische Provokation und Symbol der Kunstfreiheit. Tichy reagiert mit deutlichen Worten. Er beschreibt die Figur und zieht die Verbindung zum Amtssitz des deutschen BundesprÃ¤sidenten:

Stellen Sie sich einmal vor, Sie besuchen einen guten Freund und im Eingangsbereich seiner Wohnung empfÃ¤ngt Sie eine kniende Sexpuppe von hinten, den Hintern hochgereckt und die Geschlechtsteile klaffend offen, wie ebenso Sexpuppen sich darbieten in der MÃ¤nnerfantasie. Wenn Sie das ekelerregend finden, dann denken Sie daran: diese Sexpuppe steht jetzt im Schloss Bellevue im Eingangsbereich unseres BundesprÃ¤sidialamts.

Er nennt Steinmeier einen â€žSexpuppenprÃ¤sidentenâ€œ und stellt klar: â€žDas ist nicht mein PrÃ¤sident, aber das hilft mir nichts, denn er ist qua Amt der PrÃ¤sident aller Deutschen.”

Polizei-Einsatz gegen die Deutschlandfahne

BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) lieÃŸ die Bundestagspolizei bei der AfD-Fraktion eingreifen, nachdem Abgeordnete von einem Balkon die Deutschlandfahne geschwenkt hatten. Die Verwaltung berief sich auf Paragraf 4 der Hausordnung, die das Anbringen von Plakaten, Postern und Schildern untersagt. AfD-Vertreter und Tichy sehen darin eine selektive Anwendung der Regeln. Sie weisen darauf hin, dass Regenbogenflaggen in den RÃ¤umen des Bundestags wiederholt gezeigt oder geduldet wurden. KlÃ¶ckner verteidigt ihr Vorgehen mit dem Gebot der NeutralitÃ¤t.

Tichy ordnet die Aktion in ein grÃ¶ÃŸeres Bild ein: Die Debatte drehe sich um WÃ¶rter und Hausordnungen, dahinter stehe der Umgang mit nationalen Symbolen. Die Deutschlandfahne solle mÃ¶glichst unsichtbar bleiben, wÃ¤hrend andere Flaggen sichtbarer werden sollen.

Peinliches Video des AuÃŸenministers

AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) verÃ¶ffentlichte wÃ¤hrend eines Aufenthalts in Mexiko ein Instagram-Video, in dem er zunehmend schÃ¤rfere Salsas probiert und kommentiert. Das Format ist humorvoll geschnitten und zeigt ihn auch mit Sombrero-Elementen. Kritiker in Medien wie der Berliner Zeitung sprechen von einem FremdschÃ¤m-Moment und einer unpassenden Selbstinszenierung wÃ¤hrend eines offiziellen Staatsbesuchs.

Tichy stellt den Auftritt in eine Reihe mit anderen VorgÃ¤ngen der Woche und nennt ihn passend zum Gesamtbild: â€žEs ist einfach nur passend zu unserem BundesprÃ¤sidenten mit seiner Sexpuppenvorliebe.â€œ

VerzÃ¶gerte Hilfe fÃ¼r PflegebedÃ¼rftige

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat Anfang Juni einen Reformentwurf fÃ¼r die Pflegeversicherung vorgelegt. Wegen eines erwarteten Defizits von mehreren Milliarden Euro soll unter anderem die stufenweise ErhÃ¶hung von ZuschÃ¼ssen fÃ¼r Pflegeheimbewohner um jeweils sechs Monate verzÃ¶gert werden. Das soll die Kassen im kommenden Jahr um rund 2,6 Milliarden Euro entlasten. Weitere MaÃŸnahmen betreffen strengere MaÃŸstÃ¤be bei der Anerkennung von PflegebedÃ¼rftigkeit und Anpassungen bei baurechtlichen Standards fÃ¼r Heime. Die Regierung argumentiert, das System werde so stabilisiert und Beitragssteigerungen vermieden.

Tichy kritisiert das Vorgehen scharf. Er spricht von â€žfiesen bÃ¼rokratischen Tricksâ€œ und â€žkleinlichen Fallenâ€œ, die vor allem jene treffen, die es nicht verdient hÃ¤tten. Er nennt es â€ždas zynischste KalkÃ¼l, das ich in der Sozialpolitik jemals erlebt habeâ€œ. WÃ¤hrend Deutschland laut Tichy 35 Milliarden Euro fÃ¼r Entwicklungshilfe ausgibt â€“ darunter auch Mittel fÃ¼r Projekte in LÃ¤ndern wie China â€“, werde bei den PflegefÃ¤llen gespart, die ihr Leben lang BeitrÃ¤ge und Steuern gezahlt hÃ¤tten.

Das gemeinsame Muster nach Tichy

Tichy fasst die VorfÃ¤lle der Woche nicht als isolierte Peinlichkeiten zusammen. Er sieht darin ein wiederkehrendes Muster: Die politische FÃ¼hrung spiele Machtspielchen, senke AnsprÃ¼che an sich selbst und kassiere gleichzeitig mehr von den BÃ¼rgern. Er kritisiert, dass nationale Symbole zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt, provokante Kunst im hÃ¶chsten Amtssitz gezeigt und Einsparungen bei den SchwÃ¤chsten durchgesetzt wÃ¼rden, wÃ¤hrend andere Ausgaben weiterliefen. Am Ende seines Videos appelliert er an die BÃ¼rger, wach zu werden, begleitet vom Klang der Domglocken.