Migrantischer Bandenkrieg im Wasserpark: Zehn Syrer vor Gericht

Im Wiener Straflandesgericht hat am heutigen Montag der fÃ¼nf Tage lange Prozess rund um eine brutale Attacke im Wasserpark in Wien-floridsdorf begonnen. Zehn Syrer mÃ¼ssen sich nun wegen schwerer Gewaltdelikte verantworten.

Syrer bekriegen sich wegen â€žgekrÃ¤nkte Ehreâ€œ

Am 19. November 2025, kurz nach 17 Uhr, hatten rund 20 junge Syrer vier junge MÃ¤nner am Skaterplatz im Wasserpark Floridsdorf angegriffen. AuslÃ¶ser war eine â€žgekrÃ¤nkte Ehreâ€œ zwischen einem Opfer und dem RÃ¤delsfÃ¼hrer der syrischen Gruppierung. Der RÃ¤delsfÃ¼hrer rief Ã¼ber eine Chatgruppe seine Freunde dazu auf, bewaffnet zur Moschee in Floridsdorf zu kommen. Mit Messern, Schlagringen, StÃ¶cken, Pfefferspray und Schreckschusspistolen ausgestattet, rannte eine 20-kÃ¶pfige, schreiende Migranten-Meute auf die vier wartenden MÃ¤nner zu und attackierte sie sofort. Vier Opfer wurden zum Teil schwer verletzt, zwei von ihnen, ein 14-JÃ¤hriger und ein 21-JÃ¤hriger, schwebten nach der Attacke in Lebensgefahr.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Zehn der Angreifer im Alter von 16 bis 27 Jahren sind nun angeklagt, einige konnten unerkannt entkommen. Zwei der Angeklagten wiesen bereits Vorstrafen auf, der GroÃŸteil lebt von bis zu 1.200 Euro Sozialleistungen. Nur der Ã„lteste ging einer geregelten Arbeit nach, zwei besuchten die Abendschule einer HTL. Besonders schwer ist die Anklage gegen den 16-jÃ¤hrigen Beschuldigten, der zusÃ¤tzlich wegen Mordversuchs vor Gericht steht. Da er zum Tatzeitpunkt erst 15 Jahre alt war, musste er sich vor einem SchÃ¶ffengericht verantworten. Die Strafdrohung fÃ¼r Mord liegt bei Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 bei einem bis zu zehn Jahren Haft. Der RÃ¤delsfÃ¼hrer selbst ist noch auf der Flucht, dafÃ¼r nahmen zwei seiner BrÃ¼der auf der Anklagebank Platz.

Opfer glaubte an friedliche Aussprache

Im Vorfeld dÃ¼rfte es zwischen einem Opfer und dem RÃ¤delsfÃ¼hrer der syrischen Gruppierung zu einer Ehrverletzung gekommen sein, die er sich laut Anklage nicht gefallen lassen wollte. Das Opfer, das an eine friedliche Aussprache glaubte, wurde fÃ¼r 17.30 Uhr zum Skaterplatz im Wasserpark bestellt. Dieser ging davon aus, dass es ein ruhiges GesprÃ¤ch geben wÃ¼rde, weshalb er seinen jÃ¼ngeren Bruder und zwei Freunde, darunter einen 14-JÃ¤hrigen, zu dem Treffen mitnahm. Als sie beim Skaterpark warteten, rannte plÃ¶tzlich eine 20-kÃ¶pfige, schreiende Meute auf sie zu und attackierte sie sofort.

Schwerste Verletzungen: Mordversuch

Das ursprÃ¼ngliche Opfer blieb fast unverletzt, sein jÃ¼ngerer Bruder erlitt Stichverletzungen im unteren RÃ¼cken. Sie konnten sich noch in eine nahe Garage flÃ¼chten. Ein Freund wurde mit einer Eisenstange geschlagen und erlitt Messerstiche in Oberschenkel und GesÃ¤ÃŸ. Der 14-JÃ¤hrige wurde am schlimmsten zugerichtet. ZunÃ¤chst wurde er mit dem Stock geschlagen. Danach soll sich der damals 15-jÃ¤hrige RÃ¤delsfÃ¼hrer auf ihn draufgesetzt und ein Messer in den RÃ¼cken und in das GesÃ¤ÃŸ gestochen haben, was die Staatsanwaltschaft als Mordversuch wertet. Das Opfer ist vor Ort blutend zusammengebrochen und musste tagelang stationÃ¤r in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Opfer, der 14-jÃ¤hrige und der 21-jÃ¤hrige, befanden sich zeitweise in kritischem Zustand, konnten jedoch gerettet werden.

Alle Angeklagten wollen unschuldig sein

Die StaatsanwÃ¤ltin sprach in ihrem ErÃ¶ffnungsplÃ¤doyer von einer â€žmassiven Gewaltattackeâ€œ . Alle zehn Angeklagten bekannten sich nicht schuldig. Sie behaupteten, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Einige wÃ¤ren nur zufÃ¤llig in der NÃ¤he des Tatorts, andere wÃ¤ren nur aus Neugierde gekommen, weil sie von der SchlÃ¤gerei erfahren hatten. Bisweilen verweigerten die Beschuldigten zum Teil die Aussage oder wiesen jegliche Schuld von sich. Die Beschuldigten wurden jedoch von den Opfern und auch Zeugen erkannt. AuÃŸerdem werden sie von Bildern aus Ãœberwachungskameras und den Handyauswertungen belastet.

Freund des Angeklagten provoziert in Gerichtssaal

FÃ¼r Unruhe sorgte auch ein Freund der Angeklagten, die teilweise grinsend unter schwerer Bewachung den Gerichtssaal betraten. Er filmte trotz verhÃ¤ngten Film- und Fotografierverbots das GroÃŸaufgebot an Justizwachebeamten. Auf die Frage der Richterin, was das soll, meinte er: â€žIch habe meine Freunde aufgenommen.â€œ Daraufhin wurden seine Daten registriert, das Video gelÃ¶scht und er verwarnt. Bei einem weiteren VerstoÃŸ wÃ¼rden die Zuschauer des Saales verwiesen, kÃ¼ndigte der beisitzende Richter an.

Der Prozess dauert fÃ¼nf Tage, bis zum kommenden Freitag.