Burka-Verbot und strengeres Einwanderungsrecht beschlossen

Portugal macht Schluss mit der islamischen Vollverschleierung: Das Parlament hat ein Burka-Verbot im Ã¶ffentlichen Raum beschlossen. Der von der rechten Partei Chega eingebrachte Entwurf erhielt UnterstÃ¼tzung aus dem konservativen Lager und richtet sich gegen das Tragen von Burka und anderen Gesichtsverschleierungen in Ã¶ffentlich zugÃ¤nglichen Bereichen.

Teure Geldstrafen drohen

Vorgesehen sind Geldstrafen von 200 bis 2.000 Euro bei FahrlÃ¤ssigkeit sowie 400 bis 4.000 Euro bei vorsÃ¤tzlichem VerstoÃŸ. Ausnahmen gelten unter anderem fÃ¼r Flugzeuge, diplomatische und konsularische Einrichtungen, GotteshÃ¤user sowie medizinische, berufliche oder sicherheitsbezogene GrÃ¼nde.

Portugal macht Schluss mit lascher Migrationspolitik

Chega-Vorsitzender AndrÃ© Ventura hatte eine klare BegrÃ¼ndung fÃ¼r das Verbot: “Wer unsere Kultur hasst, kann auch in sein Land zurÃ¼ckgehen”. UrsprÃ¼nglich waren sogar drei Jahre Haft geplant, am Ende einigte man sich auf mildere Strafen. Portugal macht auch an anderen Stellen kurzen Prozess: Auch das liberale Einwanderungsrecht und die Vorschriften zur Ã„nderung des Gesetzeintrags werden verschÃ¤rft.

PrÃ¤sident kann Veto einlegen

Rechtlich ist der Vorgang noch nicht abgeschlossen. Der Entwurf muss dem sozialistischen PrÃ¤sidenten JosÃ© Seguro vorgelegt werden, der ihn unterzeichnen, ein Veto einlegen oder an das Verfassungsgericht weiterleiten kann. Sollte er sein Veto einlegen, kÃ¶nnte das Parlament dieses jedoch mit absoluter Mehrheit Ã¼berstimmen – Seguro wÃ¤re dann gezwungen, das Gesetz zu unterschreiben.