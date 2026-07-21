An manchen Tagen finden bis zu 25 StaatsbÃ¼rgerschafts-Verleihungen statt

Das rot-pink regierte Wien ist nicht nur Magnet fÃ¼r Einwanderung und Hotspot fÃ¼r Sozialhilfe-Bezieher aus dem Ausland, sondern – wie jetzt bekannt wurde, auch rekordverdÃ¤chtig bei der Verleihung von StaatsbÃ¼rgerschaften.

WÃ¤hlerschwund bei den autochthonen Ã–sterreichern

An manchen Tagen werden bei der MA 35 (EinbÃ¼rgerung und StaatsbÃ¼rgerschaft) in der Wiener Dresdner StraÃŸe bis zu 25 Verleihungen von StaatsbÃ¼rgerschaften vorgenommen, fand die Kronen Zeitung bei einer Recherche heraus. Offenbar hat es die linke Stadtregierung eilig mit den EinbÃ¼rgerungen. Warum? Manche glauben, dass das mit dem WÃ¤hlerschwund bei den autochthonen Ã–sterreichern zu tun hat. Und dieser WÃ¤hlerschwund soll vor allem die SPÃ– treffen.

Anstieg von 17 Prozent

Also wird eingebÃ¼rgert, als gÃ¤be es kein morgen mehr. Im Vergleich zu 2024, in diesem Jahr wurden 12.507 Personen eingebÃ¼rgert, erhÃ¶hte sich diese Zahl im Jahr 2025 auf 14.648. Das ist ein Anstieg von 17 Prozent.

Interessantes Detail: Die meisten StaatsbÃ¼rgerschaften wurden an Israelis (13,5 Prozent) und US-BÃ¼rger (13,3 Prozent) verliehen. Personen aus Syrien und der Arabischen Republik machten 8,3 Prozent aus, aus Afghanistan 6,5 und aus der TÃ¼rkei 5,4 Prozent.

Fatales Signal

Der freiheitliche Sicherheitssprecher Gernot Darmann bezeichnete die neuen EinbÃ¼rgerungszahlen der Wiener MA 35 als â€žfatales Signal einer vÃ¶llig aus dem Ruder gelaufenen Politikâ€œ. Insbesondere die massive Zunahme an EinbÃ¼rgerungen vor allem von Syrern und Afghanen sei mehr als besorgniserregend.

â€žHier wird die StaatsbÃ¼rgerschaft an AngehÃ¶rige jener Kulturkreise verschleudert, die unser Sozialsystem am stÃ¤rksten belasten und die grÃ¶ÃŸten Integrationsprobleme aufweisen. Anstatt Leistung und Integration zu belohnen, vergoldet man Armutsmigration mit dem Ã¶sterreichischen Passâ€œ, so Darmann in einer Aussendung.