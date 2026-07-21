â€žWatschnâ€œ fÃ¼r Stocker! Ã–VP-Freund vermiest dem Kanzler die Sommertour

Die Parteistrategen der Ã–VP hatten es sich so schÃ¶n ausgemalt: FÃ¼r den in der Umfrage-Krise befindlichen Kanzler Christian Stocker sollte eine Sommertour fÃ¼r Aufschwung sorgen. Nur mit ausgewÃ¤hlten GÃ¤sten, auf Kosten der Steuerzahler und mit prominenten ORF-Gesichtern als Moderatorinnen. Doch dann machte ausgerechnet ein Ã–VP-Parteifreund einen Strich durch die Rechnung.Â

Stocker in ErklÃ¤rungsnot

Der Chef der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, brachte Stocker mit Protokollen, die dem profil und der Kronen Zeitung zugespielt wurden, nach der Postenschacher-AffÃ¤re um seinen Ex-Klubobmann August WÃ¶ginger erneut in BedrÃ¤ngnis und in ErklÃ¤rungsnot. Die Krone forderte den Regierungschef auf, endlich sein Schweigen zu beenden und Stellung zu beziehen. Das tat er dann, spÃ¤t, aber doch, und alles andere, als energisch: Er verlangte AufklÃ¤rung.Â

Vom KavierfrÃ¼hstÃ¼ck kommend

Mit der nÃ¤chsten AffÃ¤re eines Ã–VP-FunktionÃ¤rs kamen aber auch ungustiÃ¶se Details in die Ã–ffentlichkeit, die fÃ¼r den angeschlagene Kanzler (â€žIch kÃ¶nnte in Pension gehenâ€œ, so Stocker auf seiner Sommertour) auch nicht gerade einen Turbo fÃ¼r seine politische TÃ¤tigkeit bedeuten.

profil und Krone verÃ¶ffentlichten gestern, Montag, noch weitere Passagen aus den vertraulichen GesprÃ¤chsprotokollen. Darin soll sich Ruck Ã¼ber Industrievertreter und Politiker geÃ¤uÃŸert haben, etwa Ã¼ber den Industriellen und Chef der Bundessparte Industrie in der WKO, Sigfried Menz, â€žund diese ganzen degenerierten OberÃ¶sterreicherâ€œ. Diese seien â€ždort gesessen und haben gescheit dahergeredet, vom KaviarfrÃ¼hstÃ¼ck kommendâ€œ, in Richtung â€žSektbrunchâ€œ Ã¼bergehend.

Obersachbearbeiter der Regierung

Ruck soll sich zudem abschÃ¤tzig Ã¼ber seinen Ã–VP-Parteikollegen und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer geÃ¤uÃŸert haben. Dieser mÃ¼sse â€žaus der Rolle rauskommen, dass er sagt: Ich bin so der Obersachbearbeiter dieser Regierungâ€œ, zitierte die Krone. â€žDer Hattmannsdorfer ist so ein Typ, der ist Sachbearbeiter und Vorstandsassistent. Der kommt zu dir rein mit 300 Seiten, die er auswendig gestrebert hat, und will dir in zwei Minuten alle 300 Seiten erzÃ¤hlenâ€œ, schrieb profil.

BestÃ¤tigt wurden die Aussagen von Ruck noch nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ãœbles Polit-Sittenbild

Nichtsdestotrotz kommt Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann zum Schluss, dass mit der AffÃ¤re um den WKO-Chef â€žein Ã¼bles Polit-Sittenbild ins Scheinwerferlichtâ€œ rÃ¼ckt. In der Ã–VP werde auch nach der Verurteilung von August WÃ¶ginger Ã¼ber Postenbesetzungen gemauschelt.