Das Schweigen des â€žBuddhaâ€œ: Ist Ã–VP-Kanzler Stocker schon alles egal?

Mit seinem Phlegma und dem Stillstand in der Verlierer-Ampel, die er damit verkÃ¶rpere, habe sich Ã–VP-Kanzler Christian Stocker bisher als â€žAustro-Buddhaâ€œ wohlgefÃ¼hlt, sagte FPÃ–-Chef Herbert Kickl im Dezember im Nationalrat. Sein Schweigen zu Skandalen lÃ¤sst aber auch vermuten, dass Stocker schon alles egal sein kÃ¶nnte.

Einfluss auf Postenbesetzungen

Keine Meinung zu den Gagen-Kaisern in der Ã–VP-nahen Wirtschaftskammer, kein Wort zur parteipolitischen Besetzung des ORF-Generaldirektors, nicht einmal ein Wimpern-Zucken, als der â€žDobermannâ€œ seiner Partei, Andreas Hanger, von Ã–VP, SPÃ– und Neos davor geschÃ¼tzt wurde, wegen angeblicher â€žfalscher Beweisaussageâ€œ an die Staatsanwaltschaft ausgeliefert zu werden.

Und zuletzt schwieg der Regierungschef auch, als ein Protokoll, das dem profil und der Kronen Zeitung zugespielt wurde, den schweren Verdacht dokumentierte, dass der Wiener Wirtschaftskammer-PrÃ¤sident Walter Ruck gemeinsam mit SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig Einfluss auf Postenbesetzungen genommen haben soll. FÃ¼r beide gilt die Unschuldsvermutung.

Klare Worte vermisst

Die Liste von Ereignissen, bei denen die Ã–sterreicher sich keinen phlegmatischen Buddha, sondern eine FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeit gewÃ¼nscht hÃ¤tten, die klare Worte spricht, kÃ¶nnte in der kurzen Regierungszeit des vom Volk nicht gewÃ¤hlten Kanzlers beliebig verlÃ¤ngert werden.

Schweigen als Kommentar

Innenpolitik-Experte Claus PÃ¡ndi von der Kronen Zeitung ist ebenfalls aufgefallen, dass Stocker zu unangenehmen Vorkommnissen lieber keine Meinung hat. Er fragt sich, â€žist schon alles egal?â€œ Es sei beklemmend, dass der Kanzler das Verhalten seiner Parteifreunde lediglich mit Schweigen kommentiere, obwohl diese Grauslichkeiten, mÃ¶gen sie rechtlich vielleicht durchgehen, jedenfalls das Vertrauen in die GlaubwÃ¼rdigkeit des Staats und seiner Institutionen untergraben.

“Ich kÃ¶nnte in Pension gehen”

Sieht man sich die aktuellen Umfragen an, kÃ¶nnte die Kanzlerschaft von Christian Stocker dem Ende zugehen. Vielleicht frÃ¼her, als gedacht. Auf seiner Sommertour lieÃŸ der Ã–VP-Chef jedenfalls mit dem Satz, â€žIch mÃ¼sste das nicht mehr machen, ich kÃ¶nnte in Pension gehenâ€œ, aufhorchen. Und er vermittelte den Uneigennutz seines Handelns: â€žWas ich mache, mache ich fÃ¼r Sieâ€œ.Â

Ob mit dem Ausdruck â€žfÃ¼r Sieâ€œ tatsÃ¤chlich das Volk gemeint war, oder doch seine Parteifreunde, die sich im Dunstkreis seiner Kanzlerschaft im geschÃ¼tzten System sicher fÃ¼hlen?