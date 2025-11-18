Inszenierung Ã¡ la Ã–VP: Wer stellt sich schon eine EU-Fahne ins Esszimmer?

Lebensfremder hÃ¤tte die Inszenierung von Ã–VP-Kanzler Christian Stocker nicht mehr ausfallen kÃ¶nnen, als er sich zuhause in seinem Esszimmer fÃ¼r ein Instagram-Posting fotografieren lieÃŸ.

Stocker – wegen seiner RÃ¼cken-Operation noch im â€žHome Officeâ€œ – zeigte sich im weiÃŸen Hemd, einem Tablet, Handy samt KopfhÃ¶rer, einem Notizbuch, einem Espresso und einem Glas Wasser. Im Hintergrund des Bildes ist eine Ã–sterreich- und eine EU-Fahne zu sehen.

XXL-Fahnen im Esszimmer?

Wer stellt sich schon Fahnen ins Esszimmer, fragten sich daraufhin viele Internet-Nutzer. Die Antwort von Stocker kam prompt:

Normalerweise stehen keine Flaggen in unserem Esszimmer.

BloÃŸe Inszenierung

Also war das Foto nur bloÃŸe Inszenierung, um den Ã–sterreichern etwas vorzumachen, was in Wirklichkeit gar nicht ist. Nun muss sich Stocker den Vorwurf gefallen lassen, eine typische Aktion fÃ¼r die Ã–VP geliefert zu haben – wie beim angeblich harten Durchgreifen gegen illegale Migration, wie bei den Abschiebungen von zwei Kriminellen, die die Ã–VP feiert, als hÃ¤tte man bereits tausende Syrer und Afghanen abgeschoben.