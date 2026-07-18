â€žWahrsagerâ€œ Stocker sieht die Republik bei FPÃ–-Regierung in TrÃ¼mmern

Ã–VP-Kanzler Christian Stocker rechnet jetzt knallhart mit der FPÃ– ab. So sehen es im medialen Sommerloch zumindest einige Zeitungen. Doch betrachtet man seine Aussagen konkret, sprach Stocker nichtssagend genug, um vielsagend zu wirken.

Republik in TrÃ¼mmern

Seine angebliche harte Abrechnung beschrÃ¤nkte sich im Wesentlichen auf die Unterstellung, dass die Freiheitlichen â€žalles zerstÃ¶ren wollenâ€œ, und er stellte die Frage: â€žWollen wir eine Republik in TrÃ¼mmern?â€œ Was genau die Blauen in Ã–sterreich zerstÃ¶ren und wie sie das Land zertrÃ¼mmern wollen, sagte Stocker allerdings nicht.

Nichts Konkretes, nur Spekulationen

So bleiben lediglich Spekulationen, was Stocker mit seinen Andeutungen gemeint haben kÃ¶nnte. WomÃ¶glich die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaften in der Arbeiter- und Wirtschaftskammer, das Aus der ORF-Haushaltsabgabe? Man weiÃŸ es nicht.Â

WofÃ¼r Stocker tÃ¤glich arbeitet

Auf seiner von den Steuerzahlern finanzierten Kanzler-Tour machte Stocker dann noch eine sehr bemerkenswerte Wortmeldung:

Ich arbeite tÃ¤glich daran, dass die FPÃ– keine Mehrheit bekommt.

Damit gestand er praktisch ein, was schon viele vermuteten: Dem Ã–VP-Chef geht es also in erster Linie darum, gemeinsam mit der SPÃ– und den Neos FPÃ–-Chef Herbert Kickl zu verhindern. Die ZuhÃ¶rer, die vor der Sommertour feinsÃ¤uberlich ausgewÃ¤hlt wurden, hÃ¤tten von Stocker viel lieber gehÃ¶rt, dass er tÃ¤glich daran arbeitet, damit es den Menschen im Land besser geht.Â

“Ich kÃ¶nnte in Pension gehen”

Als der Bundeskanzler dann auch noch den Uneigennutz seines Handelns vermitteln wollte, kam das ziemlich plump rÃ¼ber. â€žWas ich mache, mache ich fÃ¼r Sieâ€œ, sagte Stocker. â€žIch mÃ¼sste das nicht mehr machen, ich kÃ¶nnte in Pension gehenâ€œ. Ob bei dieser Offenbarung der Aufopferung fÃ¼r das Volk der eine oder andere eine TrÃ¤ne verdrÃ¼cken musste, war nirgends zu lesen.