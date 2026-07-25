Christian Stocker und Vera Russwurm

Am 16. Juli 2026 startete Bundeskanzler Christian Stocker (l.) seine Sommertour “Ã–sterreich im GesprÃ¤ch” im Haus der Digitalisierung in Tulln. Im Bild mit Moderatorin Vera Russwurm.

Foto: BKA/Florian SchrÃ¶tter

Bundeskanzler

25. Juli 2026 / 10:09 Uhr

Stocker-Tour auf Staatskosten: Wie viel ausgegeben wird, weiÃŸ der Kanzler nicht

Echt jetzt? Christian Stocker kennt die Kosten fÃ¼r seine â€žÃ–sterreich im GesprÃ¤ch-Tourâ€œ nicht. Das teilte der Ã–VP-Kanzler in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung vom 24. Juli mit. Lediglich mit den Bewerbungskosten dafÃ¼r in HÃ¶he von 120.000 Euro rÃ¼ckte er heraus.

Lapidar teilte Stocker der Anfragestellerin, der FPÃ–-Nationalratsabgeordneten Lisa Schuch-Gubik mit, dass zum Stichtag der Anfrage am 26. Mail 2026 noch keine konkrete KostenabschÃ¤tzung mÃ¶glich gewesen wÃ¤re. 

Ã–VP geht schamlos mit Steuergeld um

FÃ¼r Schuch-Gubik sind die Antworten wenig zufriedenstellend. GegenÃ¼ber unzensuriert sagte sie: 

Allein Bewerbungskosten von rund 120.000 Euro sind ein Skandal sondergleichen und zeigen einmal mehr, wie schamlos die Ã–VP mit dem Steuergeld der Ã–sterreicher umgeht. 

Weil die Volkspartei schwer verschuldet sei, lasse Ã–VP-Kanzler Stocker seine PR-Tour einfach vom Steuerzahler blechen. Dass er gleichzeitig behaupte, die budgetierten Kosten wenige Wochen vor Beginn seiner Tour nicht einmal abschÃ¤tzen zu kÃ¶nnen, sei an RealitÃ¤tsferne und Verantwortungslosigkeit kaum zu Ã¼berbieten, zeige aber gleichzeitig, dass diese Ã–VP mit Geld einfach nicht umgehen kÃ¶nne, so Schuch-Gubik. 

Staatsapparat sucht BÃ¼rger aus

Wie berichtet, macht der Bundeskanzler seine Veranstaltungs-Reihe in den BundeslÃ¤ndern auf Staatskosten. Nicht jeder BÃ¼rger darf daran teilnehmen. Die Interessenten werden vom Staatsapparat ausgesucht â€“ angeblich mit wissenschaftlicher Begleitung und nach einem reprÃ¤sentativen Verfahren, wie das Kanzleramt erklÃ¤rte. Pro Bundesland sollen jeweils rund 200 Personen eingeladen werden. Die Auswahl erfolge â€žmit wissenschaftlich statistischer Begleitungâ€œ, wodurch â€žeine mÃ¶glichst hohe ObjektivitÃ¤tâ€œ gewÃ¤hrleistet werden solle.

Im Anhang finden Sie die Anfragebeantwortung von Ã–VP-Kanzler Christian Stocker an FPÃ–-Nationalratsabgeordnete Lisa Schuch-Gubik:

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