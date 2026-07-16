Ã–VP-Kanzler Christian Stocker (hier beim Sommerfest der Industriellenvereinigung) mÃ¶chte mit den Menschen ins GesprÃ¤ch kommen – allerdings nur mit jenen, die dem Staatsschutz genehm sind.

Foto: Florian SchrÃ¶tter / BKA

Bundesregierung

16. Juli 2026 / 12:57 Uhr

Auf Staatskosten und mit ausgewÃ¤hlten GÃ¤sten: Stocker geht auf Kanzler-Tour

Ã–VP-Bundeskanzler Christian Stocker reist erneut auf Steuerzahler-Kosten durch die Republik. Seine Kanzler-Tour startet mit einer Reihe von Besuchen in den BundeslÃ¤ndern. Nach einem ersten Termin in Tulln sind weitere Stationen unter anderem in Schwarzenberg (Vorarlberg), Villach sowie in mehreren LandeshauptstÃ¤dten geplant. Wer mit Stocker sprechen will, muss sich vorher einem Auswahlverfahren unterziehen.

Wer mit Kanzler reden darf, bestimmt der Staatsschutz

Stocker hatte, wie berichtet, unlÃ¤ngst angekÃ¼ndigt,Â â€žmit den Ã–sterreichern ins GesprÃ¤ch kommen zu wollenâ€œ. So einfach ist das aber nicht, denn die Interessenten werden vom Staatsapparat ausgesucht – angeblich mit wissenschaftlicher Begleitung und nach einem reprÃ¤sentativen Verfahren, wie das Kanzleramt erklÃ¤rte. Pro Bundesland sollen jeweils rund 200 Personen eingeladen werden. Die Auswahl erfolge â€žmit wissenschaftlich statistischer Begleitungâ€œ, wodurch â€žeine mÃ¶glichst hohe ObjektivitÃ¤tâ€œ gewÃ¤hrleistet werden solle.

Im Unterschied zur kÃ¼rzlich erfolgten Reise in die USA, bei der Stocker das FuÃŸballspiel der Ã¶sterreichischen Nationalmannschaft gegen Argentinien in Dallas besuchte und von einer grÃ¶ÃŸeren Delegation begleitet wurde, sollen die aktuellen Termine in kleinerem Rahmen stattfinden. Immerhin: Die Reisen innerhalb Ã–sterreichs werden nicht per Flugzeug durchgefÃ¼hrt.

Angeblich keine Parteipolitik

Die geplante Tour wird aus Ã¶ffentlichen Mitteln finanziert. Damit trÃ¤gt die Allgemeinheit die Kosten fÃ¼r Anreise und Organisation der Veranstaltungen. Offiziell tritt Stocker bei den Terminen nicht in seiner Funktion als Parteivorsitzender auf, sondern als Regierungschef. Organisiert werden die Veranstaltungen vom sogenannten â€žBÃ¼rgerserviceâ€œ des Bundeskanzleramts.

Steuerzahler zahlt fÃ¼r Selbstinszenierung

Kritik kam aus der FPÃ–: Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik nannte die Stocker-Tour eine â€ždreiste Selbstinszenierung auf Kosten der Steuerzahlerâ€œ. Sie forderte die Offenlegung sÃ¤mtlicher Kosten, VertrÃ¤ge und Honorare. â€žWÃ¤hrend Stocker den Ã–sterreichern ein Sparpaket nach dem anderen zumutet, lÃ¤sst er seine persÃ¶nliche Sommertour vom Kanzleramt und damit von den Steuerzahlern bezahlen.â€œ Zudem sprach sie von einer â€žsteuergeldfinanzierten PR-Show mit handverlesenem Publikumâ€œ.

Eine Werbetour fÃ¼r den Parteichef mÃ¼sse die Ã–VP selbst finanzieren, findet sie: â€žDass die Ã–VP in schweren finanziellen Schwierigkeiten steckt, darf kein Grund fÃ¼r die Verwendung von Steuergeld fÃ¼r Partei-Touren sein.â€œDer Informationsauftrag der Bundesregierung sei â€žkein Blankoscheck fÃ¼r Eigenwerbungâ€œ.

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