Psychoanalytiker und Ex-Ã–VP-Politiker sagt schnelles Ende von Stocker voraus

Wie lange wird die Verlierer-Ampel noch halten? Das fragen sich viele, nachdem die Umfrage-Werte von Ã–VP, SPÃ– und Neos wie noch nie von Regierungsparteien in den Keller rauschen. Jetzt sagt ausgerechnet ein Ex-Ã–VP-Nationalratsabgeordneter ein schnelles Ende dieser Koalition voraus.
“Faymann-Moment kommt bald”
Bei dem Ex-Nationalratsabgeordneten handelt es sich um Martin Engelberg. Der Psychoanalytiker, der fÃ¼r die Volkspartei vom 9. November 2017 bis zum 23. Oktober 2024 im Parlament saÃŸ, Ã¼berraschte gestern, Samstag, mit einem Aufsehen erregenden Beitrag auf der Plattform X. Unter dem Text â€žDer Faymann-Moment kommt bald! Die politische Wellen schlagen hoch! Wann kommt der Faymann-Moment der Ã–VP?â€œ sagte Engelberg in einem Video:
Es wird jetzt irgendwann einmal dieser Faymann-Moment kommen. Wir erinnern uns: Bei Bundeskanzler Faymann (Werner Faymann, SPÃ–, Anm.) stieg nach vielen Jahren, sagen wir unauffÃ¤lliger Kanzlerschaft, die Unzufriedenheit immer mehr. Bis er dann an einem quasi historischen 1. Mai ausgepfiffen und dann wirklich unmittelbar danach zurÃ¼cktrat.
Er, Engelberg, glaubt, es sei zu erwarten, dass sich dieser Faymann-Moment auch irgendwann einmal bei der Ã–VP einstellen werde. Seine Vermutung: Das komme vielleicht schneller, als man es sonst erwartet hÃ¤tte.