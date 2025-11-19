Â â€žAnfang vom Endeâ€œ: Ex-Ã–VP-Mandatar sieht Verlierer-Ampel gescheitert

Dass die Verlierer-Ampel schon in ihrem ersten Jahr am Ende angekommen ist, scheint man langsam auch in der Ã–VP zu verstehen: Ex-Ã–VP-Mandatar Martin Engelberg spricht es aus: Die Wirtschaft bricht weg, der Wohlstand schrumpft, und die Stimmung im Land ist am Tiefpunkt.

Regierung bringt Stillstand statt Reformen

Die Wirtschaftsleistung stagniert seit Jahren auf niedrigem Niveau, die Inflation steigt wieder, die Arbeitslosenquote klettert auf Ã¼ber sieben Prozent, und die Pleitewelle trifft besonders den Mittelstand hart. Die Exporte brechen ein, die Standortkosten explodieren, wichtige Forschungseinrichtungen wandern ab. Trotz Mini-Wachstum bleiben Inflation und Defizite viel zu hoch, wÃ¤hrend Staatsausgaben und Steuern RekordhÃ¶hen erreichen. Engelberg wÃ¶rtlich:

Auch wenn man sich wÃ¼nschen wÃ¼rde, dass diese Regierung â€“ so wie sie aufgestellt ist â€“ wichtige Reformen voranbringt, wÃ¤re jetzt eigentlich die Zeit dafÃ¼r. Leider geschieht das Gegenteil. Daher fÃ¼rchte ich, dass hier der Anfang vom Ende dieser Koalition begonnen hat.

Kammer-Zwangsmitgliedschaft Ã¼berdenken

Engelberg sieht in der glÃ¼cklosen Regierung niemanden, der den Untergangskurs noch Ã¤ndern kann. Statt Reformen herrsche politische Zerstrittenheit, und endlose Schuldzuweisungen zwischen Parteien, LÃ¤ndern und Gemeinden. Auch die jÃ¼ngsten Skandale um die Gehalts-Exzesse der Wirtschaftskammer-FÃ¼hrungskrÃ¤fte sind fÃ¼r ihn â€žkeine guten Vorzeichenâ€œ. Er fordert, die Zwangsmitgliedschaft, die hohen BeitrÃ¤ge und den enormen Personalbestand zu Ã¼berdenken.

Ampel hat in neun Monaten nichts weitergebracht

Die SPÃ– nutze die SchwÃ¤che der Ã–VP aus, um ihre eigene Agenda durchzusetzen. Dazu gehÃ¶ren auch steigende Steuern, darunter VermÃ¶genssteuern. Die Koalition wackelt bedrohlich, und Engelberg sieht den â€žAnfang vom Ende.â€œ Er fragt sich:

Warum hat die Regierung in diesen neun Monaten nicht zumindest ein paar fundamentale Dinge weitergebracht? Davon ist keine Spur.