Im Ressort von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler sind erneut horrende Summen fÃ¼r Berater ausgegeben worden.

Foto: Bernhard Holub / wikimediacommons.org (Public Domain)

Steuergeld-Verschwendung

26. Mai 2026 / 17:02 Uhr

Bablers externe Berater kosteten 129.000 Euro in nur drei Monaten

Im Ressort von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler sind im ersten Quartal 2026 laut einer Anfragebeantwortung Ausgaben vonÂ 128.976 EuroÂ fÃ¼r externe VertrÃ¤ge angefallen. Die Kosten betreffen das Bundesministerium fÃ¼r Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport und wurden auf Verlangen der FPÃ– offengelegt.

Knapp 60.000 Euro fÃ¼r Galerie-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung

Der grÃ¶ÃŸte Einzelposten entfiel demnach auf dieÂ Begleitung des Auswahlverfahrens fÃ¼r die wissenschaftliche und wirtschaftliche GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der Ã–sterreichischen Galerie Belvedere. DafÃ¼r wurden mehr alsÂ 58.000 EuroÂ ausgegeben. Weitere rundÂ 20.000 EuroÂ gingen jeweils an eine Personalagentur fÃ¼r die Neubesetzungen imÂ MUMOKÂ und imÂ MAK.


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Babler begrÃ¼ndete die Beiziehung externer Experten mit fehlender eigener Expertise in spezifischen Themenfeldern. In seiner Stellungnahme verweist er auÃŸerdem darauf, dass es zur bestmÃ¶glichen Bearbeitung mancher Aufgaben sinnvoll sei, auch den Blick von auÃŸen einzuholen.

Regierung â€žmoralisch rÃ¼cktrittsreifâ€œ

Die FPÃ– reagierte mit scharfer Kritik. GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz warf der Regierung vor, Geld fÃ¼r Berater auszugeben, wÃ¤hrend bei Pensionisten, Familien und Arbeitnehmern gespart werde. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer â€žmoralisch rÃ¼cktrittsreifenâ€œ Regierung.

Offen bleibt, wie hoch die Ausgaben in den Ã¼brigen Ressorts ausfallen werden. Laut dem Bericht liegen deren Abrechnungen bislang noch nicht vor.


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