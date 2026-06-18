â€žUnanstÃ¤ndig!â€œ Kickl kritisiert Gehalts-Plus fÃ¼r Stocker, Babler und Meinl-Reisinger

Die Regierungsparteien der Verlierer-Ampel haben im Nationalrat einen Antrag eingebracht, den Spitzenpolitikern im Bund ab 2027 ein Prozent mehr Gehalt zu verschaffen. Nach drei aufeinanderfolgenden Nulllohnrunden fÃ¼r BundesprÃ¤sident, Kanzler, Minister, Abgeordnete und weitere Spitzenfunktionen soll die politische Elite nun doch ein kleines Plus erhalten, wÃ¤hrend die BÃ¼rger weiter mit Sparpaketen und steigenden Belastungen konfrontiert werden. FPÃ–-Bundesparteiobmann und Klubobmann Herbert Kickl reagiert mit scharfer Kritik und kÃ¼ndigt auf allen Ebenen erbitterten Widerstand an.

Die geplante Selbstbedienung der Altparteien

Kanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger stehen hinter dem VorstoÃŸ, der die BezÃ¼gepyramide des Bundes erstmals seit Jahren wieder leicht anheben soll. Ein Prozent mehr bedeutet fÃ¼r einen Nationalratsabgeordneten ein Plus von rund hundert Euro brutto im Monat. FÃ¼r die Regierungsspitze fÃ¤llt die Summe entsprechend hÃ¶her aus. Die Koalitionsparteien verkaufen den Schritt als maÃŸvollen Beitrag zur Budgetkonsolidierung â€“ nach Jahren, in denen die PolitikergehÃ¤lter real deutlich an Wert verloren haben. Doch genau dieser Zeitpunkt macht den Plan fÃ¼r viele Beobachter besonders brisant: Die Regierung hat gleichzeitig beschlossen, die Parteien-, Klub- und AkademienfÃ¶rderung in den Jahren 2027 und 2028 nicht zu erhÃ¶hen.

Kickls vernichtendes Urteil

FPÃ–-Obmann Herbert Kickl lÃ¤sst in seiner jÃ¼ngsten Presseaussendung kein gutes Haar an dem Vorhaben. Er stellt klar, dass die Freiheitlichen die einprozentige ErhÃ¶hung im Bund ablehnen und auch in den LÃ¤ndern auf Nulllohnrunden drÃ¤ngen werden. WÃ¶rtlich meinte er:

Die geplante ErhÃ¶hung der PolitikergehÃ¤lter um ein Prozent im kommenden Jahr ist unanstÃ¤ndig und durch nichts zu rechtfertigen. Die Herren Stocker, Babler, Meinl-Reisinger und Co haben mittlerweile wirklich jedes GespÃ¼r verloren. Die Ã–sterreicher werden durch die Sparpakete der Regierung in immer grÃ¶ÃŸere finanzielle Notlagen gefÃ¼hrt â€“ aber die PolitikergehÃ¤lter sollen um ein Prozent steigen. Die FPÃ– wird auf allen Ebenen erbitterten Widerstand gegen diesen Plan leisten.

Mehr Transparenz und einheitliche Regeln statt Wildwuchs

Kickl fordert eine grundlegende Reform des BezÃ¼gesystems. Durch unterschiedliche Handhabungen in den LÃ¤ndern sei ein regelrechter Wildwuchs entstanden, der fÃ¼r die BÃ¼rger nicht mehr Ã¼berschaubar sei. Bundespolitiker und Landespolitiker wÃ¼rden je nach Wohnort unterschiedlich behandelt â€“ sachlich sei das nicht nachvollziehbar. â€žEs braucht daher eine systematische Vereinheitlichung. Gleiches soll auch fÃ¼r die Manager jener Unternehmen gelten, an denen die Ã¶ffentliche Hand beteiligt istâ€œ, so Kickl. Durch eine Ã„nderung des BundesbezÃ¼ge-Begrenzungsgesetzes kÃ¶nnten die LÃ¤nder an den Bund gekoppelt werden. Die FPÃ– kÃ¼ndigte entsprechende parlamentarische Initiativen an.