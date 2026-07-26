Stocker schuf hoch dotierten Posten fÃ¼r neuen Ã–VP-GeneralsekretÃ¤r

Markus GstÃ¶ttner ist neuer GeneralsekretÃ¤r der Ã–VP. Bereits vor seiner Bestellung hatte Bundeskanzler und Parteichef Christian Stocker fÃ¼r seinen Vertrauten im Bundeskanzleramt eine eigens geschaffene Spitzenfunktion mit hoher Bezahlung eingerichtet.

Zu den zentralen Vorhaben der Regierung zÃ¤hlt die sogenannte Reformpartnerschaft, die insbesondere von Stocker vorangetrieben wird. Ziel des Projekts ist es, die ZustÃ¤ndigkeiten zwischen Bund, LÃ¤ndern und Gemeinden neu zu regeln.

Eigene Einheit fÃ¼r Reformprojekt geschaffen

Zu diesem Zweck wurde im JÃ¤nner im Bundeskanzleramt eine befristete Stabstelle eingerichtet. Ihr Bestehen ist unmittelbar an die Umsetzung der Reformpartnerschaft gekoppelt. Zu ihren Aufgaben gehÃ¶ren die fachliche UnterstÃ¼tzung und Beratung des Bundeskanzlers bei Reformen in den Bereichen Verfassungs- und Verwaltungsbereinigung, Energie, Bildung sowie Gesundheit. DarÃ¼ber hinaus koordiniert sie die Zusammenarbeit mit den BundeslÃ¤ndern sowie dem StÃ¤dte- und Gemeindebund.

Anfrage der GrÃ¼nen lÃ¶st Debatte aus

FÃ¼r Diskussionen sorgt die neue Einrichtung nun aufgrund einer parlamentarischen Anfrage der stellvertretenden GrÃ¼nen-Klubobfrau Alma Zadic an den Kanzler. Geleitet wird die Stabstelle nÃ¤mlich von GstÃ¶ttner, der als enger Vetrauter von Ex-Ã–VP-Kanzler Sebastian Kurz gilt.

Monatsgehalt von mindestens 12.000 Euro

Brisant ist vor allem die Bezahlung des Stabstellenleiters. Laut der Anfragebeantwortung durch den Bundeskanzler erhÃ¤lt GstÃ¶ttner mindestens 12.000 Euro pro Monat und damit mehr als ein Nationalratsabgeordneter. In der schriftlichen Antwort heiÃŸt es dazu: â€žDie Leitung der Stabstelle wird auf Basis der Bestimmungen des Â§74 Abs. 2 lit. b bewertet.â€œ Aus dieser Einstufung ergibt sich die entsprechende GehaltshÃ¶he.

Besetzung erfolgte ohne Ausschreibung

Die Funktion wurde ohne vorherige Ausschreibung vergeben. Laut Stocker sei ein solches Verfahren â€žfÃ¼r die anfragegegenstÃ¤ndlichen Stellenâ€œ nicht vorgesehen.

Neben dem Leiter umfasst die Stabstelle laut Angaben des Bundeskanzlers fÃ¼nf weitere Mitarbeiter sowie einen Verwaltungspraktikanten. Zwar sind diese organisatorisch anderen Bereichen des Bundeskanzleramts zugeordnet, ihre Personalkosten werden der Stabstelle jedoch jeweils zur HÃ¤lfte angerechnet. Deshalb entstehe dem Bundeskanzleramt â€žkein zusÃ¤tzlicher finanzieller Mehraufwandâ€œ, betont Stocker.

Kosten von rund 180.000 Euro in sechs Monaten

Dennoch verursacht die Stabstelle erhebliche Ausgaben. FÃ¼r den Monat Mai beliefen sich die Kosten fÃ¼r den Leiter und die Mitarbeiter laut Bundeskanzler auf exakt 29.468,67 Euro. Auf ein halbes Jahr hochgerechnet ergibt das Ausgaben von rund 180.000 Euro.â€žAuf spÃ¼rbare Reformen warten die Menschen vergeblich.â€œMit Blick auf diese Zahlen fÃ¤llt Zadics Bilanz kritisch aus. Das Ergebnis der neuen Stabstelle sei bislang ernÃ¼chternd, wÃ¤hrend die BevÃ¶lkerung weiterhin auf konkrete Reformen warte.