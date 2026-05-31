Koalition im Dauerstreit: Bei Posten und Geldvergeben herrscht Einigkeit

Dass die schwarz-rot-pinke Bundesregierung nach auÃŸen oft zerstritten wirkt, hindert die Koalitionsparteien offenbar nicht daran, sich bei der Verteilung von Steuergeld erstaunlich einig zu zeigen.

Fremdvergabe trotzt tausender Bediensteter

AuslÃ¶ser der jÃ¼ngsten Debatte ist wieder einmal Neos-StaatssekretÃ¤r Sepp Schellhorn. Er soll ein Expertenpapier zur EntbÃ¼rokratisierung in Auftrag gegeben haben. Laut der Gratiszeitung Heute kostete die Studie 15.500 Euro Steuergeld.

Und das, obwohl Schellhorn als StaatssekretÃ¤r im Ã¶sterreichischen AuÃŸenministerium auf die gesamte Verwaltungsstruktur in den Fachabteilungen mit ihren Juristen und Referenten zurÃ¼ckgreifen kann. Dort sind mehrere tausend Ã¶ffentlich Bedienstete beschÃ¤ftigt, zusÃ¤tzlich hat Schellhorn sieben direkte Mitarbeiter in seinem Staatssekretariats-BÃ¼ro. Im Mai 2025 wurde zusÃ¤tzlich der Aufbau einer eigenen Deregulierungs-Stelle angekÃ¼ndigt, fÃ¼r die acht weitere Mitarbeiter vorgesehen sind.

BevÃ¶lkerung hilft mit

Ja, auch die Ã–sterreicher helfen tatkrÃ¤ftig mit. Ãœber die zustÃ¤ndige Servicestelle sind bereits rund 4.700 VorschlÃ¤ge aus der BevÃ¶lkerung und aus der Wirtschaft eingegangen.

Offengelegt hat Schellhorn das nicht, vielmehr kam es Ã¼ber eine parlamentarische Anfragebeantwortung ans Licht.

Inhalt konterkariert

Die Studie betrifft genau jenes Themengebiet, fÃ¼r das Schellhorn als StaatssekretÃ¤r selbst politisch verantwortlich ist. Doch erstellt wurde das vom Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria.

Nach Angaben des Staatssekretariats soll die Untersuchung als wissenschaftliche Grundlage fÃ¼r den im Regierungsprogramm vorgesehenen EntbÃ¼rokratisierungsbericht dienen und mÃ¶gliche Deregulierungspotenziale analysieren. Die Ergebnisse sollen nach Fertigstellung Ã¶ffentlich zugÃ¤nglich gemacht werden.

Kritik von FPÃ–

Die FPÃ– reagierte mit scharfer Kritik. In einer Pressemitteilung kritisierte GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz, dass der StaatssekretÃ¤r â€žnicht einmal seine eigene Kernaufgabe selbst erledigt, sondern sich die Ideen extern einkaufen lÃ¤sstâ€œ. Und das bei rund 20.000 Euro Brutto-Einkommen.

Schnedlitz sprach von einem â€žpolitischen Hochstaplerâ€œ und erklÃ¤rte, ein RÃ¼cktritt sei â€žunausweichlichâ€œ.

Schwarz-pinke Seilschaften

FÃ¼r zusÃ¤tzliche Diskussionen sorgt die Wahl des Auftragnehmers. EcoAustria bezeichnet sich selbst als unabhÃ¤ngiges und evidenzbasiertes Wirtschaftsforschungsinstitut und ist seit 2012 in der Ã¶sterreichischen Forschungslandschaft tÃ¤tig.

PrÃ¤sident des Instituts ist der Ã–konom Clemens Wallner. Dieser war frÃ¼her unter anderem wirtschaftspolitischer Berater des damaligen Ã–VP-Bundeskanzlers Wolfgang SchÃ¼ssel sowie spÃ¤ter wirtschaftspolitischer Koordinator der Ã–VP-nahen Industriellenvereinigung.

Und noch eine Institution, die durch Steuergeld finanziert wird

Und damit war eine weitere Institution entstanden, die dieselben Aufgaben erledigt wie WIFO und IHS. Auch EcoAustria lebt vom Steuerzahler. Zu den Auftraggebern zÃ¤hlen laut Institutsangaben Bundesministerien, Landesregierungen und europÃ¤ische Institutionen.

Man stÃ¼tzt sich also gegenseitig. â€žDiese Optik ist verheerend und reiht sich nahtlos in die Freunderlwirtschaft dieser Verlierer-Ampel einâ€œ, kritisierte Schnedlitz.

Wo bleibt die Umsetzung?

Die aktuelle Debatte reiht sich in eine Serie von Kontroversen rund um Schellhorn ein. Bereits Mitte Mai hatte die FPÃ– dessen erstes EntbÃ¼rokratisierungspaket als â€žpolitischen Offenbarungseidâ€œ bezeichnet: als Reformschritte wurde die Digitalisierung einzelner VerwaltungsablÃ¤ufe oder der Wegfall von Faxnummernpflichten prÃ¤sentiert.

Bis heute gibt es lediglich Gutachten, aber kaum umgesetzte MaÃŸnahmen. Nach 14 Monaten Regierungsarbeit.

Postenschacher und Geldverschwendung

Wenn Schellhorn medial auffÃ¤llt, dann im Zusammenhang mit VorwÃ¼rfen zu Postenschacher und Geldverschwendung. Etwa die DienstwagenaffÃ¤re sowie frÃ¼here Diskussionen Ã¼ber seine Unternehmensbeteiligungen und Funktionen Schellhorns. Bereits Ende 2025 hatte die FPÃ– von einem â€žChaos um Schellhorns Firmengeflechtâ€œ gesprochen und seinen RÃ¼cktritt gefordert.

Schnedlitz zum aktuellen Anlassfall:

Auch Meinl-Reisinger und die NEOS selbst, aber auch Ã–VP-Kanzler Stocker mÃ¼ssen jetzt endlich eingreifen.