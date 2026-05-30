Petra Steger

Für die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger ist klar: Dass Europa für Millionen Syrer zahlt, Damaskus aber gleichzeitig keine eigenen Bürger zurücknehmen will, ist nicht hinnehmbar.

Foto: fpoe.eu

Migration

30. Mai 2026 / 10:27 Uhr

Während Europa zahlt: Syrien verweigert Rücknahme eigener Bürger 

Syrien will seine nach Europa migrierten Landsleute nicht zurück: Außenminister Asaad al-Shaibani sagte, Syrien lehne Zwangsabschiebungen entschieden ab.

Syrien befürchtet Chaos

Er bezeichnete Syrer in Europa außerdem als eine „strategische Ressource“ und warnte davor, eine große Rückkehr von Syrern könne bei zu schneller Umsetzung Chaos auslösen. Er verband eine Rückkehr außerdem mit der Bedingung, dass Syrien dafür genügend Wiederaufbauhilfe und finanzielle Unterstützung brauche.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Europa nimmt Syrer auf, Damaskus verweigert sich

Die FPÖ fordert deshalb Konsequenzen: EU-Mandatarin Petra Steger kritisierte, dass Europa Syrer jahrelang aufgenommen, versorgt und finanziert habe, während Damaskus nun die Rücknahme eigener Staatsbürger verweigere. Besonders empört zeigte sie sich darüber, dass die EU Beziehungen zu Syrien normalisiere, Sanktionen lockere und zugleich hohe Finanzhilfen bereitstelle. „Das ist an Dreistigkeit kaum noch zu überbieten“, empörte sich Steger.

Die Freiheitliche forderte deshalb ein sofortiges Umdenken in der Syrien-Politik. Solange Syrien seine eigenen Bürger nicht zurücknimmt, dürften keine Handelsprivilegien, Zahlungen oder politischen Zugeständnisse gewährt werden. „Keine Handelsprivilegien. Keine wirtschaftliche Normalisierung. Keine Zahlungen an die syrische Führung. Keine politischen Zugeständnisse.“

Situation nicht hinnehmbar

Besonders widersprüchlich sei, dass Syrien einerseits Wiederaufbauhilfe verlange, andererseits aber genau jene Menschen nicht zurückhaben wolle, die diesen Wiederaufbau mittragen könnten. Steger sprach daher von einem nicht mehr hinnehmbaren Modell, bei dem Europa zahle und aufnehme, während Syrien Verantwortung verweigere. „Europa zahlt, Europa beherbergt und Syrien verweigert die Verantwortung“, so das Fazit.

Sie forderte eine härtere europäische Linie mit mehr politischem und wirtschaftlichem Druck auf Damaskus. Die EU müsse ihre Mittel als Hebel einsetzen und dürfe nicht länger als „Zahlmeister“ für andere Staaten auftreten.


ESN Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souveräner Nationen (ESN).
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

30.

Mai

10:27 Uhr
30. Mai 2026

Während Europa zahlt: Syrien verweigert Rücknahme eigener Bürger 

30. Mai 2026

2025 sollen 6,6 Millionen Euro Pflegegeld unkontrolliert ins Ausland geflossen sein

30. Mai 2026

Druck auf Sánchez wächst: Spaniens Sozialisten geraten immer tiefer in die Krise

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Jetzt wird es eng für ORF und OBS! 📺💥⚠️
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.