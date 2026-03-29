â€žSelbstmord Europas?â€œ: Patrioten fÃ¼r Europa diskutieren Ã¼ber Migration und IdentitÃ¤t

â€žSelbstmord Europas?â€œ â€“ dieser Frage gehen die Patrioten fÃ¼r Europa (PfE) in Wien nach:

Organisiert von der Patriots for Europe Foundation diskutieren am 14. April im Hotel Intercontinental prominente GÃ¤ste darÃ¼ber, wie Migration die kulturelle IdentitÃ¤t Europas beeinflusst.

Neue Einblicke in komplexes Thema

Dabei sollen die demografischen und kulturellen VerÃ¤nderungen in Europa diskutiert werden, die neue Debatten Ã¼ber Migration, IdentitÃ¤t und den Erhalt historischer Traditionen auslÃ¶sen. Ziel der Veranstaltung ist es, zu erÃ¶rtern, wie europÃ¤ische Gesellschaften auf diese Entwicklungen reagieren kÃ¶nnen, ohne ihr kulturelles Erbe zu verlieren.

Unzensuriert Radio-Empfehlung: Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Keynotes und einer Podiumsdiskussion werden Themen wie Integration, gesellschaftlicher Zusammenhalt und die politischen Folgen des demografischen Wandels behandelt. Die Stiftung mÃ¶chte damit einen konstruktiven Austausch fÃ¶rdern und zu einem tieferen VerstÃ¤ndnis der aktuellen Herausforderungen Europas beitragen.

Bekannte Teilnehmer aus vier LÃ¤ndern

Zu den Referenten zÃ¤hlen die italienische EU-Abgeordnete Susanna Ceccardi (Lega), der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gernot Darmann und der Europaabgeordnete Fabrice Leggeri (Rassemblement National). ErgÃ¤nzt wird das Podium durch den britischen Politikwissenschaftler Matt Goodwin sowie die FPÃ–-EU-Abgeordnete Petra Steger. Moderiert wird die Diskussion von der Nationalratsabgeordneten Lisa Schuch-Gubik (FPÃ–).

Beginn der Konferenz ist um 18:30 Uhr in der Johannesgasse 38 in Wien-LandstraÃŸe, Einlass ab 17:30 Uhr. Da die PlÃ¤tze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich.