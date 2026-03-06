FPÃ–: â€žSozialstaat darf nicht zum Dauerfinanzierer internationaler Migration werdenâ€œ

Jung, weiblich und SozialleistungsempfÃ¤nger. So sind die Ukrainer in Ã–sterreich.

Einwanderung in Sozialsysteme

Wie der Ã–sterreichische Integrationsfonds (Ã–IF) im Februar herausgearbeitet hat, wÃ¤chst zwar der Anteil derer, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, derzeit findet jedoch eher eine Einwanderung â€žin unsere Sozialsystemeâ€œ statt, wie die FPÃ– kritisiert.

Sechsmal so viele Ukrainer wie vor Kriegsbeginn

Mit 1. JÃ¤nner lebten 94.108 ukrainische StaatsangehÃ¶rige in Ã–sterreich â€“ rund sechsmal so viele wie vor dem russisch-ukrainischen Krieg.

Davon sind 60,9 Prozent Frauen, zumal MÃ¤nnern die Ausreise aus der Ukraine verboten ist, es sei denn sie sind VÃ¤ter von mindestens drei Kindern. Die Gruppe ist deutlich jÃ¼nger als die GesamtbevÃ¶lkerung: 29,5 Prozent sind unter 20 Jahre alt, 58,4 Prozent zwischen 20 und 59, nur 12,1 Prozent sind Ã¼ber 60.

Kein â€žvorÃ¼bergehender Schutzâ€œ

Seit MÃ¤rz 2022 stehen Ukrainer in der EU unter vorÃ¼bergehendem Schutz gemÃ¤ÃŸ der Massenzustrom-Richtlinie.

Parallel dazu Ã¶ffnete Ã–sterreich im Oktober 2024 einen Weg in lÃ¤ngerfristige Aufenthaltstitel: den Umstieg in die Rot-WeiÃŸ-Rot-Karte plus. Voraussetzungen sind unter anderem mindestens zwÃ¶lf Monate vollversicherte BeschÃ¤ftigung in Ã–sterreich, Deutschkenntnisse auf Niveau A1 und der Verzicht auf Grundversorgung und Sozialhilfe.

Wenig Erwerbsbeteiligung

Die FPÃ–-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch verweist auf eine Arbeitslosenquote von 18,7 Prozent bei ukrainischen StaatsangehÃ¶rigen gegenÃ¼ber 7,4 Prozent insgesamt. Und das, obwohl fast alle im erwerbsfÃ¤higen Alter sind. Sie warnt daher vor einer dauerhaften Belastung des Sozialsystems.

Grundversorgung: RÃ¼ckgang um fast die HÃ¤lfte

Fast 30.000 Ukrainer waren Ende 2025 weiterhin in der Grundversorgung mit â€ženormen Kostenâ€œ fÃ¼r den Sozialstaat.

Wenig Deutschkenntnisse

Problematisch ist auch die mangelnde sprachliche Integrationsbereitschaft: Nur rund elf Prozent sprechen zuhause Ã¼berwiegend Deutsch, der Rest hauptsÃ¤chlich Ukrainisch oder Russisch. Nur 29,7 Prozent verfÃ¼gen Ã¼ber fortgeschrittene Deutschkenntnisse, 38 Prozent nur Ã¼ber einfache Kenntnisse.

Belakowitsch warnt daher vor â€žParallelstrukturenâ€œ, sollte die Mehrheit nicht bereit sein, Deutsch zu lernen.

Nur noch eine Minderheit will bald zurÃ¼ck

Einen der politisch sensibelsten Punkte stellt die Frage der RÃ¼ckkehr dar. Denn nur rund zwei Prozent der Befragten planten eine baldige RÃ¼ckkehr, Ã¼ber 60 Prozent wollten langfristig nicht zurÃ¼ckkehren â€“ aus dem temporÃ¤ren Schutz wird flux eine dauerhafte Einwanderung in unseren Sozialstaat.

Heimweh kennen die Ukrainer nicht. WÃ¤hrend 2022 noch 30 Prozent eine baldige RÃ¼ckkehr planten, waren es zwei Jahre spÃ¤ter nur noch 2,7 Prozent.

Sozialamt fÃ¼r die halbe Welt

FÃ¼r FPÃ–-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch ist klar:

Der Ã¶sterreichische Sozialstaat ist fÃ¼r jene gedacht, die ihn aufgebaut haben und hier arbeiten.

Dauerhafte Zuwanderung in die Sozialsysteme gefÃ¤hrde dieses Modell. Sie fordert eine stÃ¤rkere Ausrichtung der Sozialpolitik auf die â€žeigene BevÃ¶lkerungâ€œ, eine rasche Arbeitsmarktintegration und eine â€žrealistische RÃ¼ckkehrperspektiveâ€œ, sobald sich die Lage in der Ukraine stabilisiert.