FPÃ– greift durch: Weitere Salzburger Asylquartiere werden geschlossen

In Salzburg zieht die FPÃ– die Konsequenzen. Soziallandesrat Wolfgang FÃ¼rweger und die Freiheitlichen in der schwarz-blauen Landesregierung haben weitere Asylquartiere auf der Liste und fahren die Grundversorgung spÃ¼rbar zurÃ¼ck. Nach der planmÃ¤ÃŸigen SchlieÃŸung des ehemaligen GroÃŸquartiers Herz-Jesu-Asyl in der HÃ¼bnergasse im Stadtteil Riedenburg folgt der nÃ¤chste Schritt â€“ und der ist deutlich.

FPÃ– liefert: Weniger Quartiere, mehr Kontrolle

Die Freiheitlichen prÃ¤sentieren die MaÃŸnahmen als direkten Erfolg ihres Kurses. Weniger Asylquartiere, reduzierte KapazitÃ¤ten und spÃ¼rbar mehr Kontrolle â€“ das ist die Bilanz, die FÃ¼rweger und seine Partei jetzt ziehen. In einer aktuellen Stellungnahme der Partei heiÃŸt es:.

Nach der SchlieÃŸung des GroÃŸquartiers â€žHerz-Jesu-Asylâ€œ werden nun weitere Asylquartiere geschlossen. Damit setzen wir Schritt fÃ¼r Schritt um, wofÃ¼r freiheitliche Politik steht: Ordnung statt Asylwahnsinn, Kontrolle statt Willkommenskultur und Entlastung statt immer neuer Zumutungen fÃ¼r die einheimische BevÃ¶lkerung.

Salzburg ist Ã¼berlastet

Salzburg erfÃ¼llt alle gesetzlichen Vorgaben des Bundes. Doch Ã¼berdimensionierte Strukturen, unnÃ¶tige LeerstÃ¤nde und Quartiere, die nur noch aus Gewohnheit weiterbetrieben werden, haben ausgedient. Wo immer mÃ¶glich, werden landesseitig KapazitÃ¤ten abgebaut. Die PrÃ¼fung lÃ¤uft konsequent: Nur das, was zwingend notwendig ist, bleibt. Alles andere wird zurÃ¼ckgefahren.

â€žKein Dauerparkplatz mehrâ€œ â€“ FÃ¼rweger setzt klare Linie

â€žFÃ¼r uns ist klar: Die Grundversorgung ist kein Dauerparkplatz fÃ¼r Asylwerber, subsidiÃ¤r Schutzberechtigte und andere Leistungsnehmer.â€œ Mit diesem Satz bringt FÃ¼rweger die freiheitliche Haltung auf den Punkt. Die Grundversorgung soll wieder das sein, wofÃ¼r sie ursprÃ¼nglich gedacht war: eine vorÃ¼bergehende Hilfe in Notlagen und kein Eintritt in eine dauerhafte Versorgung auf Kosten der Steuerzahler. Genau hier setzt die FPÃ– an: durch konsequente Reduktion von KapazitÃ¤ten und die Beseitigung von Anreizen, die frÃ¼her wie ein Magnet wirkten.

Der Kurs ist eindeutig. Strenge Kontrollen, wirtschaftliche Sparsamkeit und die klare PrioritÃ¤t fÃ¼r die Interessen der Salzburger BevÃ¶lkerung. Was frÃ¼her als humanitÃ¤re SelbstverstÃ¤ndlichkeit verkauft wurde, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als strukturelle Ãœberlastung der Ã¶ffentlichen Haushalte und der sozialen Infrastruktur.

Ende der GrÃ¼n-Pink-Ã„ra: Salzburg war mal attraktiver Asylstandort

Das Kapitel, in dem sich Salzburg unter GrÃ¼nen- und Neos-Miterantwortung als mÃ¶glichst attraktiver Asylstandort positioniert hat, wird unter freiheitlicher Mitverantwortung endgÃ¼ltig zugeschlagen. Zwischen 2018 und 2023 prÃ¤gte die sogenannte Dirndlkoalition aus Ã–VP, GrÃ¼nen und Neos die Linie im Land. Damals stand die Schaffung von UnterkÃ¼nften und die groÃŸzÃ¼gige Ausgestaltung von Leistungen im Vordergrund. Heute dreht die FPÃ– an der Schraube, und zwar in die andere Richtung.