Freibad hebt AuslÃ¤nderverbot auf, verdoppelt aber Preise fÃ¼r Fremde

Das Freibad im schweizerischen Pruntrut (Kanton Jura) sorgt erneut fÃ¼r Ã¶ffentliche Aufregung. Nach dem Zutrittsverbot fÃ¼r AuslÃ¤nder (unzensuriert berichtete) im vergangenen Sommer hat die Gemeinde nun strengere Eintrittsregeln eingefÃ¼hrt. AuslÃ¤ndische Besucher dÃ¼rfen die Anlage wieder nutzen, allerdings unter deutlich hÃ¤rteren Bedingungen als Einheimische.

Doppelte Preise fÃ¼r Fremde

Wie die Schweizer Plattform 20 Minuten berichtet, zahlen Erwachsene ohne Wohnsitz in Pruntrum kÃ¼nftig 15 Franken Eintritt. OrtsansÃ¤ssige kommen hingegen bereits mit 7,50 Franken ins Freibad. Der Preisunterschied betrÃ¤gt also das Doppelte. Auch bei Jugendlichen ist die Differenz erheblich: Sie bezahlen 10 Franken statt 5 Franken. Damit kassiert das Bad bei auswÃ¤rtigen Besuchern deutlich mehr ab, obwohl der Zutritt offiziell wieder erlaubt ist.

Weitere strenge Auflagen

Neben der Preisdifferenzierung wurden zusÃ¤tzliche Vorschriften eingefÃ¼hrt. Personen ohne Wohnsitz in Pruntrut sowie ohne Aufenthalts-, Arbeits- oder Niederlassungsbewilligung mÃ¼ssen ihre Eintrittskarte verpflichtend online erwerben. Ein Saisonabo steht ihnen nicht zur VerfÃ¼gung. Wer zudem keine anerkannte Touristenkarte besitzt, muss beim Eintritt einen gÃ¼ltigen amtlichen Ausweis vorlegen. Das elektronische Ticket muss ebenfalls vorgezeigt werden. Werden die Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt, kann der Zutritt verweigert werden. Die Gemeinde begrÃ¼ndet diese Regeln mit der Notwendigkeit zur effektiven Steuerung des Besucherstroms und zur Einhaltung der Zugangsbedingungen.

Sexuelle BelÃ¤stigungen durch Migranten

Bereits im Sommer 2025 hatte das Freibad international fÃ¼r Aufsehen gesorgt. Damals hatte die Gemeinde auslÃ¤ndischen Besuchern den Zutritt vollstÃ¤ndig untersagt. Vorausgegangen waren wiederholte VorfÃ¤lle mit Gruppen junger Migranten aus dem benachbarten Frankreich. Dabei soll es zu BelÃ¤stigungen von Frauen und Angriffen auf das Sicherheitspersonal gekommen sein. Besonders Nordafrikaner hatten fÃ¼r Unruhe gesorgt: Sie hÃ¤tten ins Becken gekotet, gestohlen und Frauen im Intimbereich begrapscht, hatte etwa ein Polizist berichtet

Kein generelles Verbot fÃ¼r AuslÃ¤nder

GemeindeprÃ¤sident Philippe Eggertswyler verteidigte die neuen MaÃŸnahmen gegenÃ¼ber dem Portal. Er betonte, es gehe nicht darum, Schweizer und Franzosen gegeneinander auszuspielen, sondern darum, die Ruhe zu garantieren. Das neue Reglement ermÃ¶gliche es, bei starkem Andrang oder Sicherheitsbedarf bestimmte Gruppen vorÃ¼bergehend zu bevorzugen. Ein generelles Zutrittsverbot fÃ¼r AuslÃ¤nder werde es nicht geben, allerdings galten nun andere Bedingungen fÃ¼r OrtsansÃ¤ssige als fÃ¼r AuswÃ¤rtige.

Die Regelung betrifft nicht nur GrenzgÃ¤nger aus Frankreich, sondern auch Touristen und Personen ohne Wohnsitz oder Arbeitsplatz in der Schweiz.