Ã–VP erÃ¶ffnet plÃ¶tzlich Debatte Ã¼ber lÃ¤ngeres Arbeiten â€“ ein AblenkungsmanÃ¶ver?

Die Ã–VP ist anscheinend fÃ¼r Negativ-Nachrichten im Sommer zustÃ¤ndig. Nach der schwelenden AffÃ¤re um ihren Wiener Wirtschaftskammer-PrÃ¤sidenten Walter Ruck zettelt Seniorenbund-Chefin Ingrid Korosec (Ã–VP) eine neuerliche Debatte um ein hÃ¶heres Pensionsantrittsalter an.Â

Man fragt sich: Ist das Ganze ein AblenkungsmanÃ¶ver, um den schwer angeschlagenen Kanzler Christian Stocker nach der Aufregung rund um den Ã–VP-Ausschluss des WKO-FunktionÃ¤rs etwas Luft zu verschaffen?

LÃ¤ngeres Arbeiten von Berufsjahren abhÃ¤ngig machen

Laut Korosec hat ihre Forderung aber Substanz. GegenÃ¼ber der APA erklÃ¤rte sie, dass in der Ã–VP Ã¼ber diesen von ihr stammenden Vorschlag tatsÃ¤chlich diskutiert werde. â€žWenn wir immer Ã¤lter werden, dann muss sich klarerweise auch etwas verÃ¤ndernâ€œ, sagte die Vorsitzende des Seniorenbundes. Das Antrittsalter dÃ¼rfe aber nicht vom biologischen Alter abhÃ¤ngen, sondern von den Berufsjahren â€“ ob das 40, 42 oder 45 Jahre sind, darÃ¼ber mÃ¼sse man sich einigen.

“Zutiefst verunsichernd fÃ¼r arbeitende BevÃ¶lkerung”

Ob man das Pensionsantrittsalter nun an das Geburtsdatum oder an die Beitragsjahre koppeln wÃ¼rde, Ã¤ndere nichts an der Kernaussage: â€žDie Menschen sollen lÃ¤nger arbeitenâ€œ, kritisierte FPÃ–-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch den VorstoÃŸ von Korosec. Sie wertete die neuerliche Debatte um ein hÃ¶heres Pensionsantrittsalter als â€žzutiefst verunsichernd fÃ¼r die arbeitende BevÃ¶lkerungâ€œ. Zudem sei es realitÃ¤stfern zu glauben, dass jeder problemlos 45 Jahre im selben AusmaÃŸ arbeitsfÃ¤hig sei.

Dass Frau Korosec selbst die von der Regierung beschlossene ErhÃ¶hung der Abgaben fÃ¼r Ã¤ltere Arbeitnehmer kritisiere, entlarve die WidersprÃ¼chlichkeit der Ã–VP-Politik. â€žEinerseits will man die Menschen lÃ¤nger im Job halten, andererseits schafft man fÃ¼r genau diese Gruppe neue finanzielle Belastungen. Das passt nicht zusammen und zeigt das planlose Vorgehen der Regierungâ€œ, erklÃ¤rte Belakowitsch in einer Aussendung.