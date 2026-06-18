Endlich schÃ¤rfere Asylpolitik: EU-Parlament beschlieÃŸt RÃ¼ckfÃ¼hrungsverordnung

Das EU-Parlament hat gestern, Mittwoch, die neue RÃ¼ckfÃ¼hrungsverordnung mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Neue RÃ¼ckfÃ¼hrungsregeln

Ziel der Verordnung ist es, RÃ¼ckfÃ¼hrungsverfahren in allen Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen und effizienter zu gestalten: schnellere Abschiebungsverfahren, stÃ¤rkere gegenseitige Anerkennung von RÃ¼ckkehrentscheidungen, engere Kooperation mit Drittstaaten und neue Modelle fÃ¼r RÃ¼ckfÃ¼hrungszentren auÃŸerhalb der EU.

Neuer Wind in Europa

Die Abstimmung verlief entlang der bekannten politischen Linien: Links gegen und rechts fÃ¼r Abschiebungen. Mit Freude reagiert die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger:

Nach mehr als zehn Jahren Migrationskrise, Kontrollverlust und vÃ¶lligem Abschiebe-Versagen kommt endlich Bewegung in die europÃ¤ische RÃ¼ckfÃ¼hrungspolitik.

Dass heute Ã¼berhaupt strengere Regeln zur RÃ¼ckfÃ¼hrung illegal aufhÃ¤ltiger DrittstaatsangehÃ¶riger beschlossen werden konnten, ist dabei nicht Verdienst der BrÃ¼sseler Altparteien, sondern Ergebnis des konsequenten Drucks der Patrioten, so Steger. Und weiter:

Wir haben gezeigt: Wer den politischen Druck erhÃ¶ht, kann auch in BrÃ¼ssel VerschÃ¤rfungen erzwingen.

GrÃ¼ne und SPÃ– lehnen Migrations-Wende offen ab

Dabei hatten Abgeordnete der Linken und GrÃ¼nen im EU-Parlament im Vorfeld versucht, die Abstimmung durch Druck auf Abgeordnete der EVP zu Fall zu bringen. Steger dazu:

GrÃ¼ne und SPÃ– zeigen so ganz deutlich, wo sie bei der Frage nach Sicherheit und Ordnung stehen. Mit diesen Parteien ist ganz offensichtlich keine Migrations-Wende zu machen, der Riss geht damit mitten durch die Verlierer-Ampel in Wien.

Emotionale Szenen im Plenum nach der Abstimmung

Unmittelbar nach der Abstimmung kam es im Plenarsaal zu lauten Reaktionen. WÃ¤hrend einige Abgeordnete den Beschluss bejubelten, gab es von linker Seite Proteste und Zwischenrufe.

Steger warnte bei der Gelegenheit vor der Macht der Linken:

Wir werden sehr genau darauf achten, dass diese Punkte in der Umsetzung nicht wieder verwÃ¤ssert, verzÃ¶gert oder durch BrÃ¼sseler BÃ¼rokratie, linke Regierungen oder realitÃ¤tsferne Gerichtsurteile ausgehÃ¶hlt werden. Papier allein schiebt niemanden ab. Entscheidend ist, dass die Mitgliedsstaaten nun tatsÃ¤chlich handeln.

RÃ¼ckfÃ¼hrungsverordnung kann nur erster Schritt sein

FÃ¼r Steger bleibt klar, dass die RÃ¼ckfÃ¼hrungsverordnung nur ein erster Schritt sein kann: â€žDas Grundproblem ist und bleibt der vÃ¶llig verfehlte Asyl- und Migrationspakt. Solange BrÃ¼ssel illegale Migration nicht stoppt, sondern organisiert, registriert und innerhalb Europas umverteilt, wird die Migrationskrise nicht gelÃ¶st.â€œ

Daher bleibt das nÃ¤chste Ziel: Die groÃŸe Revision des EU-Migrationspakts.