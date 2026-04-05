Zusammenarbeit mit Rechten in Asylpolitik: EVP relativiert “Brandmauer”-Begriff

Wie brÃ¼chig die vielbeschworene “Brandmauer” der EuropÃ¤ischen Volkspartei (EVP) zu rechten Parteien ist, zeigen interne Chat-Nachrichten aus dem EuropÃ¤ischen Parlament. Jetzt scheint man auch bei der EVP langsam zu Besinnung zu kommen.

Gemeinsames Vorgehen bei Asyl-Gesetz

Die verÃ¶ffentlichten Protokolle belegen, dass Mitarbeiter und Abgeordnete der EVPâ€‘Fraktion mit rechten Parteien â€“ darunter auch die AfD â€“ bei der Ausarbeitung eines Gesetzes zur VerschÃ¤rfung der EUâ€‘Asylâ€‘ und Migrationspolitik koordiniert haben. Der Vorgang wirft Fragen nach der GlaubwÃ¼rdigkeit der sogenannten “Brandmauerâ€œ auf, die die EVP und die deutsche Union seit Jahren gegen die AfD verfolgen.

Medienberichten zufolge tauschten sich in einer verschlÃ¼sselten WhatsAppâ€‘Gruppe Mitarbeiter der EVPâ€‘Fraktion mit Vertretern der AfD, der franzÃ¶sischen ReconquÃªte sowie weiterer Mitglieder der Fraktion IdentitÃ¤t und Demokratie (ID) aus. Ziel war es, gemeinsam an einem Gesetzesvorschlag fÃ¼r die VerschÃ¤rfung des EUâ€‘Asylrechts zu arbeiten, insbesondere zur Einrichtung von RÃ¼ckfÃ¼hrungsâ€‘ und Abschiebelagern (“Return Hubs”) auÃŸerhalb der EUâ€‘AuÃŸengrenzen.

“Wir kÃ¶nnen das unterstÃ¼tzen”

In den Chats tauschten die Beteiligten Fassungen aus, diskutierten VorschlÃ¤ge der AfD und formulierten Einigungen inhaltlicher Art. Ein Mitarbeiter der EVP wird mit dem Satz “Wir kÃ¶nnen das unterstÃ¼tzen” zitiert, nachdem AfDâ€‘Positionen und â€“VorschlÃ¤ge in den Text eingeflossen waren. Am Ende der Abstimmungsphase schrieb ein Teilnehmer: “Vielen Dank fÃ¼r diese hervorragende Zusammenarbeit”, worauf ein EVPâ€‘Mitarbeiter mit einem Klatschâ€‘Emoji antwortete.

Die Gruppe umfasste neben EVPâ€‘Mitarbeitern auch parlamentarische Vertreter â€“ etwa den franzÃ¶sischen EVPâ€‘Politiker FranÃ§oisâ€‘Xavier Bellamy, die AfDâ€‘Europaabgeordnete Mary Khan sowie Abgeordnete der franzÃ¶sischen ReconquÃªte und der ID. Ob Manfred Weber persÃ¶nlich Zugang zu diesen Chats hatte, ist unklar; nachweislich beteiligt waren jedoch ein Mitarbeiter aus seinem BÃ¼ro, ein Spanier ohne direkte Verbindung zu CDU/CSU, der in der Gruppe mitdiskutierte.

EVP-Chef in ErklÃ¤rungsnot

Manfred Weber, Vorsitzender der EVPâ€‘Fraktion im EUâ€‘Parlament und CSUâ€‘Vize, steht seit Jahren fÃ¼r die “Brandmauer”â€‘Linie – und gerÃ¤t jetzt mÃ¤chtig unter Druck. Ã–ffentlich betont er zwar, mit der AfD keine strategische oder inhaltliche Partnerschaft einzugehen. Die AfD solle fÃ¼r Mehrheiten und Inhalte keine Rolle spielen, so lautet sein wiederholt geÃ¤uÃŸertes Prinzip.

Trotz der Chatâ€‘Beweise betonte Weber, die EVP sei “nie” bereit, Partnerschaften zu schlieÃŸen, die demokratische Grundwerte, den Rechtsstaat, die UnterstÃ¼tzung der Ukraine oder das europÃ¤ische Einigungsprojekt infrage stellten. Er meinte, die EVP stehe “in der vordersten Reihe im Kampf gegen jede Form von Extremismusâ€œ.

“Brandmauer” doch nicht so absolut

Gleichzeitig ruderte er zurÃ¼ck und passte den Begriff der “Brandmauer” neu: Sie sei “nicht das Homeoffice der AfD”, aber auch “kein Bunker, um sich vor unliebsamen Wahlergebnissen abzuschottenâ€œ. Damit relativiert er die Idee der absoluten Abgrenzung und signalisiert, dass es in bestimmten politischen Konstellationen â€“ beispielsweise bei Migrationsfragen â€“ auch inhaltliche Ãœberschneidungen geben kann.

Panik und Distanzierungen bei Unionsparteien

Innerhalb der Union herrscht wÃ¤hrenddessen eine gereizte Stimmung. Die CSUâ€‘Spitze und Parteichef Markus SÃ¶der Ã¤uÃŸerten sich zurÃ¼ckhaltend, aber deutlich unzufrieden. SÃ¶der sprach von “Ãœberraschung, Irritation und VerstÃ¶rung” und behauptete, dass er und die CSU von den Chats nichts gewusst hÃ¤tten. Gleichzeitig betonte er, dass es sich um “einzelne Mitarbeiter” gehandelt habe und dass die Brandmauerâ€‘Grundsatzlinie beibehalten werde.

Die CSUâ€‘FÃ¼hrung signalisierte, Weber weiter zu unterstÃ¼tzen, forderte aber mehr Transparenz und Kontrolle. Andere Unionspolitiker sind allerdings weniger zurÃ¼ckhaltend und sorgen sich um das Image der Union.