Spesen, Werbung, Luxus: Regierung gab zehn Millionen in drei Monaten aus

Die Verlierer-Ampel kostet weiterhin Unsummen: Die bekanntlich grÃ¶ÃŸte und damit auch teuerste Regierung aller Zeiten hat im letzten Quartal 2025 rund 9,7 Millionen Euro fÃ¼r Spesen, Werbung, AgenturauftrÃ¤ge und ReprÃ¤sentationskosten ausgegeben.

Schumann bezahlt Agentur von Babler-Coaching

FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz hatte sich per parlamentarischer Anfragen bei den Ministerien erkundigt, jetzt liegen die Zahlen vor. Besonders auffÃ¤llig sind die Budgets einzelner Ministerien. SPÃ–-Sozialministerin Korinna Schumann verzeichnet die hÃ¶chsten Verpflegungskosten: Insgesamt 64.458 Euro flossen in Buffets, Reisen und Bewirtung.

Zudem setzte sie erneut auf die Agentur â€žbettertogetherâ€œ, die bereits durch das teure Interviewcoaching von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler bekannt geworden war. Im AuÃŸenministerium unter Neos-Ministerin Beate Meinl-Reisinger gab es fÃ¼r Werbung sogar fast 500.000 Euro â€“ darunter ein Posten von 84,94 Euro fÃ¼r Mozartkugeln.

Teure Klimakonferenzen und Konsortium mit ORF-Stiftungsrat

Ã–VP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig beauftragte Agenturen fÃ¼r 237.905 Euro, darunter ein Konsortium, dem ein ehemaliger ORF-Stiftungsratsvorsitzender angehÃ¶rt. FÃ¼r die Klimakonferenz COP im brasilianischen BelÃ©m fielen zusÃ¤tzlich 11.979,13 Euro fÃ¼r Ãœbernachtungen in einem Zwei-Sterne-Hotel an.

MÃ¶bel, Neujahrskonzert und Fensterdichtungen

Auch kleinere Ausgaben stachen hervor: Ã–VP-Kanzler Christian Stocker investierte 5.177 Euro in eine neue Sitzgruppe und Gegensprechanlage, Vizekanzler Babler nutzte 4.800 Euro fÃ¼r vier Tickets zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer leaste einen Skoda Superb fÃ¼r 984 Euro, und Ã–VP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner lieÃŸ die Fensterdichtungen im Ministerkabinett fÃ¼r 9.554 Euro erneuern.

Regierung spart nur bei Steuerzahlern

Viel Geld in Zeiten knapper Kassen â€“ Schnedlitz kritisierte die Ausgaben scharf: