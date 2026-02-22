CDU wie Ã–VP: Millionen an Steuergeld flieÃŸen an linke NGOs

WÃ¤hrend Familien, Arbeiter und Pensionisten sparen mÃ¼ssen, wird ein riesiger Sumpf aus Vereinen und Organisationen mit hunderten Millionen Euro Steuergeld gefÃ¼ttert. Meist geht das Geld an linke Nichtregierungsorganisationen (NROsNGO) – und da ist die CDU genauso wenig zimperlich wie die Ã–VP.

Steuergeldgeschenke fÃ¼r linke Lobbygruppen

Wie Nius jetzt aufgedeckt hat, versorgt CDU-Familienministerin Karin Prien den NGO-Komplex weiter mit massiven Steuergeschenken. Diese Millionen-FÃ¶rderungen an linke Gruppierungen hat sich auch unter einem CDU-Kanzler nicht geÃ¤ndert. Nius brachte Beispiele, die zeigen, dass linke Lobbygruppen 2026 fast deckungsgleiche Summen wie 2025 erhalten. So darf sich â€žHateAidâ€œ Ã¼ber 424.813,78 Euro freuen, die â€žMeldestelle REspektâ€œ (Jugendstifung Baden-WÃ¼rttemberg) Ã¼ber 424.510,70 Euro. Auch an â€žNeue Deutsche Medienmacherâ€œ flieÃŸt eine gewaltige Summe, nÃ¤mlich 424.999,38 Euro.Â

Undurchsichtiges System

Hinter dem Etikett â€žNGOâ€œ verbirgt sich oft ein undurchsichtiges System – ein Selbstbedienungsladen fÃ¼r linke Netzwerke, Asylindustrie und parteinahe GÃ¼nstlinge. Die FPÃ– hat daher einen â€žKleinen Untersuchungsausschussâ€œ eingerichtet, um Licht ins Dunkel dieser intransparenten Steuergeldverschwendung zu bringen. Und auf der Webseite ngo-kontrolle.at werden FÃ¤lle aufgezeigt, die zeigen, wofÃ¼r die Regierung Steuergeld ausgibt.

Ã–VP stÃ¤rkt FÃ¶rdersumpf

Die Ã–VP unter Kanzler Christian Stocker schaut nur zu, wenn das Sozialministerium mehr als zwei Millionen Euro an den LGBTIQ-FÃ¶rdersumpf auszahlt, oder wenn das Sportministerium unter SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler 371.406,80 Euro an die â€žasylkoordination Ã¶sterreichâ€œ vergibt. Doch nicht nur das: Die Ã–VP selbst greift in die Steuergeld-Schatulle: So finanziert das von Gerhard Karner gefÃ¼hrte Ã–VP-Innenministerium ein Klagenfurter Taxiunternehmen mit 414.695 Euro fÃ¼r Asyl-Transporte quer durch Ã–sterreich.

BeschÃ¤ftigungsprogramm fÃ¼r NGOs

Zudem werden noch Unsummen fÃ¼r skurrile Afrika-Projekte ausgegeben, um hier offenbar ein BeschÃ¤ftigungsprogramm fÃ¼r NGOs zu finanzieren. Der FPÃ–-Abgeordnete Martin Graf hate im Parlament eine skandalÃ¶se Zweckentfremdung von SportfÃ¶rdergeldern aufgedeckt. Die Regierung fÃ¶rdert ein Gender-Sport-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo mit 50.000 Euro, oder ein Selbstverteidigungs-Projekt in einem Kriegsgebiet zur mentalen StÃ¤rkung der Jugendlichen, die dort mit Kalaschnikows aufwachsen.