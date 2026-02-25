Milliarden fÃ¼r NGOs: â€žÃ–sterreicher hÃ¤tten vier Jahre steuerfrei leben kÃ¶nnenâ€œ

EmpÃ¶rt und sprachlos gleichzeitig. Das waren die ZuhÃ¶rer gestern, Dienstag, im CafÃ© Zentral in Wien-Simmering, als ihnen die Nationalratsabgeordneten Christoph Steiner und Harald Thau (beide FPÃ–) die Augen Ã¶ffneten, wofÃ¼r ihr hart verdientes Steuergeld ausgegeben wird. Die Dimension Ã¼berraschte sogar die hÃ¤rtesten Kritiker der Verlierer-Ampel.

Milliarden Euro an NGOs

Steiner und Thau untersuchen im sogenannten â€žKleinen Untersuchungsausschussâ€œ die Ausgaben der Regierung fÃ¼r die Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs). Diese hÃ¤tten seit 2019 eine gewaltige Summe an Steuergeld verschlungen. Mehr als 4 Milliarden Euro gingen an 782 abgefragte NGOs.

50.000 Euro an Frauensitzkreis in Nicaragua

Unter dem Titel â€žMission Wahrheitâ€œ tingeln Steiner und Thau derzeit durch das Land, um den Menschen klarzumachen, dass sie fÃ¼r die kuriosesten Vereine ihr Geld hergeben mÃ¼ssen. Sei es fÃ¼r Meditationen im Iran, fÃ¼r die die Organisation des frÃ¼heren Ã–VP-Verteidigungsministers Werner Fasslabend FÃ¶rderungen einstreift, oder fÃ¼r einen Frauensitzkreis in Nicaragua, an den 50.000 Euro Ã¼berwiesen werden.Â

“Kaum zu glauben, was in Ã–sterreich mÃ¶glich ist”

â€žGibt es in Simmering einen Frauensitzkreis?â€œ, fragte Steiner in die Runde. Wenn nicht, fuhr er fort, solle einer gegrÃ¼ndet und bei SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler um FÃ¶rderung angesucht werden. Er stehe bei der GrÃ¼ndung gerne als Berater zur VerfÃ¼gung. â€žMan glaubt es kaum, dass das alles in Ã–sterreich mÃ¶glich istâ€œ, so Steiner, der auch meinte:

Ich freue mich schon, wenn freiheitliche Minister im Amt sind und all diesen Ausgaben auf den Grund gehen und diese gegebenenfalls ersatzlos streichen.

Keine Krise ohne passende NGO

â€žEs gibt keine Krise ohne passende NGOâ€œ, hatte FPÃ–-Chef Herbert Kickl gesagt, der die vorgeblich Nicht-Regierungs-Organisationen sehr nahe an der Macht sieht. Die Regierung, so Kickl, wÃ¼rde sich NGOs als Meinungsbildner halten. Daher war es nur logisch, dass die FPÃ– sich den NGO-Komplex einmal genauer angeschaut hat. Auf der Webseite ngo-kontrolle.at findet man einen regelrechten Selbsbedienungsladen fÃ¼r linke Netzwerke, Asylindustrie und parteinahe GÃ¼nstlinge.

Undurchsichtiges System

Thau, selbst in der Freiwilligen Feuerwehr in NiederÃ¶sterreich engagiert und freiheitlicher Ehrenamt-Sprecher, sagte, dass es auch notwendige und wichtige Organisationen gebe, die fÃ¼r das Land wertvolle Dienste leisten wÃ¼rden:

Klar ist: Wenn wir vom NGO-Sumpf sprechen, meinen wir nicht die Tausenden Freiwilligen bei Feuerwehr, Rettung, Sport- und Brauchtumsvereinen. Diese Ehrenamtlichen sind das Herz unserer Gesellschaft und verdienen Respekt und UnterstÃ¼tzung.

Aber das, was bei der PrÃ¼fung der bisher vier Ministerien herausgekommen sei, wÃ¤re ein Sumpf aus Vereinen und Organisationen, die mit Hunderten Millionen Euro Steuergeld gefÃ¼ttert werden wÃ¼rden. Und hinter dem Etikett â€žNGOâ€œ wÃ¼rde sich oft ein undurchsichtiges System verbergen.









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