â€žTickende Zeitbombeâ€œ: Kickl will â€žStaatsbÃ¼rgerschafts-Tsunamiâ€œ stoppen

Als â€žtickende Zeitbombe und fundamentale Bedrohung fÃ¼r die IdentitÃ¤t und Zukunft unseres Landesâ€œ bezeichnete FPÃ–-Chef Herbert Kickl den massiven Anstieg bei den EinbÃ¼rgerungen. Wie berichtet, wurden bereits im ersten Quartal um 21,2 Prozent mehr Ã¶sterreichische PÃ¤sse ausgestellt.Â

Illegal Eingereiste werden Ã–sterreicher

Von JÃ¤nner bis MÃ¤rz erhielten laut Statistik Austria 6.641 Personen die Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft (erstes Quartal 2025: 5.479 Personen). Darunter befanden sich 1.955 Personen mit Wohnsitz im Ausland, 4.686 lebten im Inland. Mehr als die HÃ¤lfte der im ersten Quartal EingebÃ¼rgerten stammen aus Syrien (1.110), TÃ¼rkei (496), Afghanistan (420), Bosnien und Herzegowina (203), Iran (194).

Zehn Jahre nach dem vÃ¶lligen Kontrollverlust an den Grenzen und dem von den Systemparteien verursachten “Asyl-Tsunami” drohe Ã–sterreich nun die logische Konsequenz: Die massenhafte Verleihung der StaatsbÃ¼rgerschaft an jene, die damals illegal ins Land gekommen seien, schlÃ¤gt Kickl Alarm.Â

StaatsbÃ¼rgerschaften wie Ramschartikel nachgeschmissen

In einer Aussendung hielt der FPÃ–-Chef fest:

Was wir hier erleben, ist der Versuch, den historischen Rechtsbruch von 2015 im Nachhinein zu legalisieren. Dem damaligen Asyl-Tsunami soll jetzt ein StaatsbÃ¼rgerschafts-Tsunami folgen, mit dem unsere Heimat und unsere IdentitÃ¤t endgÃ¼ltig weggespÃ¼lt werden. Die Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft ist unser wertvollstes Gut und kein Ramschartikel, den man jedem nachwirft, der es Ã¼ber die Grenze geschafft hat.Â

EinbÃ¼rgerungs-Wahnsinn sofort stoppen

Dieser EinbÃ¼rgerungs-Wahnsinn mÃ¼sse laut Kickl sofort gestoppt werden. Als SofortmaÃŸnahme fordert er eine VerschÃ¤rfung der Gesetze und die Anhebung der Wartefrist fÃ¼r eine EinbÃ¼rgerung von zehn auf mindestens 15 Jahre. Damit kÃ¶nne verhindert werden, dass die VÃ¶lkerwanderer von 2015 jetzt automatisch zu StaatsbÃ¼rgern werden.

Asyl sei Schutz auf Zeit, bekrÃ¤ftigte Kickl seine Haltung. Sie dÃ¼rfe mit der regulÃ¤ren Migration nicht vermischt werden.