SkandalÃ¶se ORF-Klimapropaganda: Ertrunkene in Frankreich als â€žHitzetoteâ€œ verkauft

Kaum ziehen Ende Mai die ersten richtig warmen Tage Ã¼ber Ã–sterreich und Westeuropa, meldet der ORF bereits Tote durch die Hitze. In der “ZIB1” vom 26. Mai 2026 wurden FÃ¤lle aus Frankreich thematisiert, bei denen Menschen ertrunken sind. FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Mediensprecher Christian Hafenecker wirft dem Sender vor, diese tragischen UnfÃ¤lle fÃ¼r die Klimaberichterstattung instrumentalisiert zu haben.

FranzÃ¶sische Regierung nennt sieben TodesfÃ¤lle

Laut Angaben der franzÃ¶sischen Regierungssprecherin Maud Bregeon gab es in Frankreich im Zusammenhang mit der frÃ¼hen Hitzewelle sieben TodesfÃ¤lle, die â€ždirekt oder indirektâ€œ mit den hohen Temperaturen stehen sollen. Davon entfielen mindestens fÃ¼nf auf Ertrinken, zwei weitere auf VorfÃ¤lle beim Sport. Die Betroffenen waren teils an unbewachten Stellen baden gegangen.

Instrumentalisierung des schÃ¶nen Wetters

Hafenecker kritisierte den Ton der Berichterstattung in einer Ausgabe der â€žZIB1â€œ. Er bezeichnete die Darstellung als unverschÃ¤mt gegenÃ¼ber den AngehÃ¶rigen und warf dem ORF vor, tragische UnfÃ¤lle fÃ¼r die Erderhitzungs-ErzÃ¤hlung zu missbrauchen.

Es war so vorhersehbar: Kaum kommen die ersten sonnigen und warmen Maitage, wird im Zwangssteuer-Funk ORF schon die Klima-Propaganda auf volle LautstÃ¤rke gedreht.

Der FPÃ–-Politiker stellte die rhetorische Frage, ob nach ORF-Logik dann auch ein tÃ¶dlicher Unfall bei Glatteis als â€žKÃ¤ltetoterâ€œ gelten wÃ¼rde oder jemand, dem ein Sonnenschirm auf den Kopf fÃ¤llt, als â€žHitzeopferâ€œ. Solche Gleichsetzungen seien absurd und schÃ¤big.

Hintergrund der aktuellen Hitzewelle

Ende Mai 2026 gab es in Teilen Westeuropas, darunter Frankreich, GroÃŸbritannien und Ã–sterreich, fÃ¼r die Jahreszeit ungewÃ¶hnlich hohe Temperaturen. In Frankreich wurden Ã¶rtlich Ã¼ber 35 Grad gemessen. Nach wochenlang eher kÃ¼hlem Wetter mit teils einstelligen Nachttemperaturen markierte der Temperaturanstieg einen deutlichen Wechsel.

Der ORF berichtete in mehreren Sendungen Ã¼ber die Auswirkungen der WÃ¤rme und verwies dabei auf die Hitzewelle. Die FPÃ– sieht darin den sofortigen RÃ¼ckgriff auf gewohnte Klimarahmung, unabhÃ¤ngig von den konkreten TodesumstÃ¤nden und sieht Parallelen zu den Corona-Zeiten.

IPCC und Szenarien-Debatte

Hafenecker verwies zusÃ¤tzlich darauf, dass der Weltklimarat IPCC kÃ¼rzlich hohe Emissionsszenarien wie das ehemalige RCP8.5 als wenig plausibel eingestuft hat. Dies Ã¤ndere jedoch nichts am Stil der ORF-Berichterstattung, die weiterhin stark auf Alarm setze.

Der FPÃ–-Mediensprecher forderte einmal mehr eine grundlegende ORF-Reform und die Abschaffung der Haushaltsabgabe. Die aktuelle Berichterstattung zeige, wie weit sich der Sender nach Ansicht der Freiheitlichen von einem ausgewogenen Ã¶ffentlich-rechtlichen Auftrag entfernt habe.