VerrÃ¼ckt: Ein Jahr Haft fÃ¼r Aussprechen von amtlichen Zahlen zur Einwanderung

Der belgische Aktivist und frÃ¼here Abgeordnete Dries van Langenhove ist von einem Gericht in Gent zu einer Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt worden.

Ã–ffentliche Rede vor zwei Jahren

Das Gericht sprach den 30-JÃ¤hrigen unter anderem wegen Ã„uÃŸerungen und Verbreitung von wahren Inhalten schuldig, worauf auch der MilliardÃ¤r Elon Musk Ã¼ber seine KanÃ¤le weltweit aufmerksam machte.

Anlass fÃ¼r die Verurteilung war eine zweistÃ¼ndige Rede an der Katholischen UniversitÃ¤ten Leuven im Jahr 2024. Dort hatte van Langenhove die Einwanderung auf Basis amtlicher Zahlen kritisiert. Er wies auf die Folgen wie sinkende Bildungsstandards, steigende KriminalitÃ¤t und Wohnungsnot hin und erklÃ¤rte die kulturellen Unterschiede zwischen den Autochthonen und den Fremden.

Klage wegen Anti-Rassismus-Gesetz

Das reichte. Die UniversitÃ¤t klagte den jungen Mann. Obwohl seine Rede auf wissenschaftlichen Fakten und belegbaren Zahlen basierte, zeigte sie eine allgemeine Abneigung gegenÃ¼ber den Einwanderern und das ist nach dem belgischen Anti-Rassismus-Gesetz strafbar.

Van Langenhove, GrÃ¼nder der flÃ¤mischen Jugendorganisation â€žSchild & Vriendenâ€œ, wurde zu einer Geldstrafe in HÃ¶he von 4.000 Euro und einem Jahr Haft verurteilt – wegen Anstiftung zu Hass und Gewalt gegen eine Gruppe aufgrund von NationalitÃ¤t, Hautfarbe oder Herkunft sowie wegen Verbreitung von Ideen, die auf rassische Ãœberlegenheit oder Rassenhass beruhten.

Berufung angekÃ¼ndigt

Der Mann wurde verurteilt, obwohl er keinen Aufruf zu Gewalt oder Ã¤hnliches gemacht hat. Allein die Tatsache, sich gegen Einwanderung auszusprechen und dies mit offiziellen Zahlen und Studien zu belegen, reicht aus, um ins GefÃ¤ngnis zu kommen. â€žSelbst wenn alle Aussagen Van Langenhoves auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Statistiken beruhen, Ã¤ndert das nichts an der kriminellen Absicht”, heiÃŸt es im Urteil.

Der Politiker war bei der UrteilsverkÃ¼ndung nicht im Gerichtssaal anwesend. Sein Anwalt kÃ¼ndigte nach Angaben unmittelbar an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskrÃ¤ftig.

Verbot bÃ¼rgerlicher Rechte

In einem weiteren Punkt wurde er wegen VerstoÃŸes gegen das Waffengesetz zu zehn Monaten Haft auf BewÃ¤hrung verurteilt. Hinzu kamen eine Geldstrafe von 16.000 Euro sowie ein zehnjÃ¤hriges Verbot, bestimmte bÃ¼rgerliche Rechte auszuÃ¼ben.

Auch mehrere Mitangeklagte erhielten BewÃ¤hrungsstrafen und Geldstrafen.

Politisch lange aktiv

Van Langenhove war fÃ¼r die Partei Vlaams Belang Mitglied der belgischen Abgeordnetenkammer. Inzwischen ist er nicht mehr Parlamentsabgeordneter.

Politisch und publizistisch tritt er weiterhin mit migrations- und gesellschaftspolitischen Positionen auf, unter anderem Ã¼ber soziale Medien und Ã¶ffentliche Veranstaltungen.