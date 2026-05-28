VerrÃ¼ckt: Ein Jahr Haft fÃ¼r Aussprechen von amtlichen Zahlen zur Einwanderung

Der belgische Aktivist und frÃ¼here Abgeordnete Dries van Langenhove ist von einem Gericht in Gent zu einer Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt worden.
Ã–ffentliche Rede vor zwei Jahren
Das Gericht sprach den 30-JÃ¤hrigen unter anderem wegen Ã„uÃŸerungen und Verbreitung von wahren Inhalten schuldig, worauf auch der MilliardÃ¤r Elon Musk Ã¼ber seine KanÃ¤le weltweit aufmerksam machte.
Anlass fÃ¼r die Verurteilung war eine zweistÃ¼ndige Rede an der Katholischen UniversitÃ¤ten Leuven im Jahr 2024. Dort hatte van Langenhove die Einwanderung auf Basis amtlicher Zahlen kritisiert. Er wies auf die Folgen wie sinkende Bildungsstandards, steigende KriminalitÃ¤t und Wohnungsnot hin und erklÃ¤rte die kulturellen Unterschiede zwischen den Autochthonen und den Fremden.
Klage wegen Anti-Rassismus-Gesetz
Das reichte. Die UniversitÃ¤t klagte den jungen Mann. Obwohl seine Rede auf wissenschaftlichen Fakten und belegbaren Zahlen basierte, zeigte sie eine allgemeine Abneigung gegenÃ¼ber den Einwanderern und das ist nach dem belgischen Anti-Rassismus-Gesetz strafbar.
Van Langenhove, GrÃ¼nder der flÃ¤mischen Jugendorganisation â€žSchild & Vriendenâ€œ, wurde zu einer Geldstrafe in HÃ¶he von 4.000 Euro und einem Jahr Haft verurteilt – wegen Anstiftung zu Hass und Gewalt gegen eine Gruppe aufgrund von NationalitÃ¤t, Hautfarbe oder Herkunft sowie wegen Verbreitung von Ideen, die auf rassische Ãœberlegenheit oder Rassenhass beruhten.
Berufung angekÃ¼ndigt
Der Mann wurde verurteilt, obwohl er keinen Aufruf zu Gewalt oder Ã¤hnliches gemacht hat. Allein die Tatsache, sich gegen Einwanderung auszusprechen und dies mit offiziellen Zahlen und Studien zu belegen, reicht aus, um ins GefÃ¤ngnis zu kommen. â€žSelbst wenn alle Aussagen Van Langenhoves auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Statistiken beruhen, Ã¤ndert das nichts an der kriminellen Absicht”, heiÃŸt es im Urteil.
Der Politiker war bei der UrteilsverkÃ¼ndung nicht im Gerichtssaal anwesend. Sein Anwalt kÃ¼ndigte nach Angaben unmittelbar an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskrÃ¤ftig.
Verbot bÃ¼rgerlicher Rechte
In einem weiteren Punkt wurde er wegen VerstoÃŸes gegen das Waffengesetz zu zehn Monaten Haft auf BewÃ¤hrung verurteilt. Hinzu kamen eine Geldstrafe von 16.000 Euro sowie ein zehnjÃ¤hriges Verbot, bestimmte bÃ¼rgerliche Rechte auszuÃ¼ben.
Auch mehrere Mitangeklagte erhielten BewÃ¤hrungsstrafen und Geldstrafen.
Politisch lange aktiv
Van Langenhove war fÃ¼r die Partei Vlaams Belang Mitglied der belgischen Abgeordnetenkammer. Inzwischen ist er nicht mehr Parlamentsabgeordneter.
Politisch und publizistisch tritt er weiterhin mit migrations- und gesellschaftspolitischen Positionen auf, unter anderem Ã¼ber soziale Medien und Ã¶ffentliche Veranstaltungen.
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